SBL／克里斯馬斯提前退場 斑霸撐起裕隆禁區防線

裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天第3節還沒打完就提前退場，所幸斑霸撐起禁區防線，靠著他第4節獨拿6分、3籃板，包括2個進攻籃板，終場64比56擺脫台灣銀行糾纏。

第18季SBL超級籃球聯賽本週移師彰化體育館，晚場由聯盟排名第2的裕隆對上純本土應戰的台灣銀行，裕隆靠著203公分洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）在禁區逞威，半場打完就取得17分大幅領先。

裕隆教頭邱大宗中場受訪時表示，上一次面對台銀，球員打得有些驕氣，反觀台銀攻守都比較兇，今天他要球員展現霸氣，「用內線去摧毀對方，並做好高規格的防守。」

上半場克里斯馬斯就攻下15分、9籃板，不料他在第3節還剩4分41秒時提前退場，接下來也沒再回到場上，而台銀則在第3節拉出一波21比6攻勢，加上第4節開局「魔獸」謝宗融單打得手，成功將比分追平。

今天外線手感冷冰冰的裕隆，團隊22次3分線外出手僅中3球，命中率是慘不忍睹的13.6%，所幸其中有2球就集中在第4節，胡凱翔和盧冠良即時的3分彈，成功把比分拉開，加上斑霸在禁區強勢單打，也成功幫助裕隆穩住勝局。

今天斑霸全場拿下16分、15籃板，其中還包括6個進攻籃板，談到第4節自己表現，他表示在克里斯馬斯受傷退場後，他就是盡可能做自己能做去幫助球隊，加上台銀「魔獸」謝宗融身上背負4次犯規，也讓他打得更強勢。