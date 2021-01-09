快訊

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

國家警報大響！19:35規模5.7地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／克里斯馬斯提前退場 斑霸撐起裕隆禁區防線

中央社 / 台北9日電
裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天第3節還沒打完就提前退場，所幸斑霸(中)撐起禁區防線。 聯合報系資料照
裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天第3節還沒打完就提前退場，所幸斑霸(中)撐起禁區防線。 聯合報系資料照

裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天第3節還沒打完就提前退場，所幸斑霸撐起禁區防線，靠著他第4節獨拿6分、3籃板，包括2個進攻籃板，終場64比56擺脫台灣銀行糾纏。

第18季SBL超級籃球聯賽本週移師彰化體育館，晚場由聯盟排名第2的裕隆對上純本土應戰的台灣銀行，裕隆靠著203公分洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）在禁區逞威，半場打完就取得17分大幅領先。

裕隆教頭邱大宗中場受訪時表示，上一次面對台銀，球員打得有些驕氣，反觀台銀攻守都比較兇，今天他要球員展現霸氣，「用內線去摧毀對方，並做好高規格的防守。」

上半場克里斯馬斯就攻下15分、9籃板，不料他在第3節還剩4分41秒時提前退場，接下來也沒再回到場上，而台銀則在第3節拉出一波21比6攻勢，加上第4節開局「魔獸」謝宗融單打得手，成功將比分追平。

今天外線手感冷冰冰的裕隆，團隊22次3分線外出手僅中3球，命中率是慘不忍睹的13.6%，所幸其中有2球就集中在第4節，胡凱翔和盧冠良即時的3分彈，成功把比分拉開，加上斑霸在禁區強勢單打，也成功幫助裕隆穩住勝局。

今天斑霸全場拿下16分、15籃板，其中還包括6個進攻籃板，談到第4節自己表現，他表示在克里斯馬斯受傷退場後，他就是盡可能做自己能做去幫助球隊，加上台銀「魔獸」謝宗融身上背負4次犯規，也讓他打得更強勢。

謝宗融

延伸閱讀

Live／SBL相隔一周再交手台銀 裕隆要討回元旦輸球顏面

SBL／台啤開季13連勝 在裕隆面前破紀錄

SBL／米勒致命三分彈 台啤逆轉裕隆創最長開季13連勝

Live／SBL台啤挑戰開季13連勝 裕隆要當絆腳石

相關新聞

PLG／塔克41分領軍逆襲 夢想家退攻城獅開胡

開季苦吞三連敗的台新夢想家隊今天作客新竹街口攻城獅隊主場，在洋將塔克全場41分，也是連續兩場都攻下超過40分領軍下，在下...

籃球／開價年薪高100倍喚不回 CBA首鋼祝福林書豪

林書豪昨(8)日正式加入勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲，距離返回NBA更近一步，而林書豪去年在首鋼年薪達到300萬美元，但發展聯盟頂薪僅有3.5萬美元，且能否登上NBA舞台仍是未知數，林書豪確實展現了極大

PLG／入選亞洲盃培訓 高國豪、李家瑞直言疫情是隱憂

中華籃球協會在日前公布亞洲盃男籃資格賽第三階段24人培訓大名單，球員全部來自國內兩大聯盟SBL與PLG，其中新職籃PLG...

SBL／九太吳曉謹19分飆退璞園 台銀反撲裕隆功虧一簣

在昨天擊敗台銀隊收下本季第二勝後，璞園隊在今天與九太科技隊之戰於第四節一度追到僅剩6分差距，不過關鍵時刻九太吳曉謹挺身而...

SBL／克里斯馬斯提前退場 斑霸撐起裕隆禁區防線

裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天第3節還沒打完就提前退場，所幸斑霸撐起禁區防線，靠著他第4節獨拿6分、3籃板，包括2個進攻籃...

SBL／吳曉謹、布蘭登內外聯手 九太勝璞園復仇

高雄九太科技今天靠著前鋒吳曉謹飆進4顆3分球，包括第4節最後58.1秒的關鍵3分彈，搭配洋將布蘭登全場16分、20籃板優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。