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SBL／吳曉謹、布蘭登內外聯手 九太勝璞園復仇

中央社 / 台北9日電
高雄九太科技今天靠著前鋒吳曉謹飆進4顆3分球，包括第4節最後58.1秒的關鍵3分彈，率球隊擊敗璞園。 陳正興
高雄九太科技今天靠著前鋒吳曉謹飆進4顆3分球，包括第4節最後58.1秒的關鍵3分彈，率球隊擊敗璞園。 陳正興

高雄九太科技今天靠著前鋒吳曉謹飆進4顆3分球，包括第4節最後58.1秒的關鍵3分彈，搭配洋將布蘭登全場16分、20籃板優質表現，終場72比60擊敗桃園璞園建築。

第18季SBL超級籃球聯賽本週移師彰化體育館，首役由聯盟排名第3的九太，迎戰昨天摘下本季第2勝的璞園，九太上半場打完取得13分領先，不過第4節開局璞園靠著一波8比1攻勢，將差距縮小至只剩6分。

九太第4節的得分乾旱沒有維持太久，很快就找回節奏，加上最後1分24秒布蘭登（Branden Dawson）先是籃下補進2分，將差距重新擴大至雙位數，隨後吳曉謹再補上一記致命3分球，提前替比賽定調。

吳曉謹今天3分球10投4中，攻下全場最高的19分、5籃板，而布蘭登也挹注16分、20籃板，其中還包括6個進攻籃板，對璞園造成重傷害。

對於第4節強拉尾盤的關鍵，吳曉謹表示，總教練劉嘉發只提醒他們，要大家放開來去打，「教練很信任我們，要我們只要有空檔，就勇敢出手。」

對於自己今天的好手感，吳曉謹則透露，本週賽事雖移師彰化，但公司仍有同仁南下現場看球，「想打給公司的人看，也想打出自己的身價。」

璞園今天以老將林金榜的12分最高，洋將喬丹（Jordan Tolbert）則拿下11分、18籃板與6助攻。

璞園 喬丹 林金榜

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