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籃球／開價年薪高100倍喚不回 CBA首鋼祝福林書豪

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪重返NBA的決心相當強烈。 新華社
林書豪重返NBA的決心相當強烈。 新華社

林書豪昨(8)日正式加入勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲，距離返回NBA更近一步，而林書豪去年在首鋼年薪達到300萬美元，但發展聯盟頂薪僅有3.5萬美元，且能否登上NBA舞台仍是未知數，林書豪確實展現了極大的決心。

林書豪昨日在微博指出，自己會隨聖塔克魯茲打12場比賽，也表示雖然加盟的是勇士旗下發展聯盟球隊，但若有球隊提供NBA報價，他可以隨時簽下合約。

先前中國記者曾經報導林書豪主動聯繫北京首鋼，洽談重回球隊事宜，但遭到林書豪否認，而首鋼本季勝率未達5成，傳出有意找林書豪回鍋，如今林書豪已經與發展聯盟簽下合約。

雖然爭奪林書豪失利，但首鋼仍在官方微博為林書豪獻上祝福，「記得上賽季，你和大夥兒一起並肩登場的每一個日夜，記得你用攻守兩端的全面表現，用為球隊為公益多次發聲的舉措，完美地扮演了場上發動機、場下精神領袖的雙重角色。很遺憾本賽季我們不能繼續站在一起，但追夢路上每個人都了不起！謝謝你帶來的一切，祝你未來美好順利！」

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