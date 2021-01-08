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PLG／與星宇航空跨界合作 「宇宙勇」16、17日主場啟航

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士第二檔主場周活動將是與「星宇航空STARLUX Airlines」跨界合作。圖／台北富邦勇士球團提供
富邦勇士第二檔主場周活動將是與「星宇航空STARLUX Airlines」跨界合作。圖／台北富邦勇士球團提供

在上周的主場周首檔活動「籃球有嘻哈」開出千萬票房後，台北富邦勇士在今天預告下周的第二檔主場周活動將是與「星宇航空STARLUX Airlines」跨界合作，以「勇士所向，星宇啟航」為主旨，在主場打造出遊氛圍，規劃一系列相關活動和互動遊戲，讓球迷們一起跟勇士登機啟程邁向勝利宇宙。

富邦勇士將在16、17日於主場迎戰台新夢想家與新竹街口攻城獅，並推出第二波的主場周活動，這次球團將與2020年正式啟航的星宇航空跨界合作，進入主場的球迷都可獲得登機證紀念機票，Fubon Angels也將穿上華麗空服制服接待所有一同邁向宇宙的球迷們。

此外，勇士出任務會有多項飛行任務等你去體驗，而在現場也會架設星宇小舖，販售星宇航空超人氣商品，豐富體驗再搭配主場外部眾多異國風情的美食餐點，回味出遊不可或缺的美好時光。16日Fubon Angels將搖身一變為空服員，於賽前進行拍照會，而Fubon Angels練習生也將於17日首度亮相與粉絲相見歡。

而星宇航空安全影片StarWonderers中的角色，包括男女通殺的星宇機器人「蛋寶」、單眼家族中可愛討喜的「單眼妹Molly」，或是逗趣幽默的「雷鬼咖&腸客」等超人氣的星探者們，也將與富邦勇士吉祥物比爾在主場視覺中集結，準備一起探索星空宇宙。

富邦勇士 夢想家 攻城獅

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