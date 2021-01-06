NCAA／球員戴口罩打球 大學男籃首見！

全美大學體育聯盟（NCAA）男子籃球賽，波士頓大學繼昨天作客聖十字學院，今天兩隊移師波大再戰，並皆配合主場防疫規定，成為第一場兩隊選手都在場上戴口罩的大學男籃賽。

聖十字學院（College of the Holy Cross）在蓋茲（Gerrale Gates）、巴特勒（Austin Butler）分別攻下19分、18分的聯手帶領下，以68比66險勝地主波士頓大學（Boston University）。

兩隊本季兩次交手，雙方各獲1勝，且都是客隊贏球。

「紐約郵報」（New York Post）報導，為了預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，波大除要求自己的球隊戴口罩出賽，也要求客隊在波大比賽時遮蓋口鼻。

美聯社指出，波大場館中，場邊人員一律戴上口罩，場上比賽的球員也都遮好遮滿，而據信這是第一場兩隊都戴口罩的大學男籃賽。

兩隊昨天已在聖十字學院交手，由於該校並未要求選手在比賽時戴口罩，因此僅波大球員配合自身校規戴了口罩，是首支配戴口罩上場比賽的男籃隊。

但同樣在昨天對戰的兩校女子籃球隊，因為比賽在波大進行，兩隊都戴上口罩比賽。不過大學女籃先前已有球員戴口罩出賽紀錄，包括帝博大學（DePaul University）漢克萊頓大學（Creighton University）等。

從比賽結果來看，戴口罩似乎並不影響發揮，因為波大男、女籃球隊球員昨天先後以83比76和76比54奪勝，聖十字學院男籃隊今天第一次戴口罩比賽也拿下勝利。

截至目前為止，美國已有2100萬7694人確診2019冠狀病毒疾病，35萬6540人染疫身故。而波大所在的麻薩諸塞州（Massachusetts），已有39萬2568人染疫，1萬2671人喪命。