快訊

美國務院高調宣布：7日將舉行 「美台政治軍事對話」

偷打「中國走私疫苗」？菲律賓總統衛隊接種風暴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NCAA／球員戴口罩打球 大學男籃首見！

中央社 / 波士頓5日綜合外電報導
NCAA波士頓大學繼昨天作客聖十字學，球員均戴口罩上場打球。 截圖自影片
NCAA波士頓大學繼昨天作客聖十字學，球員均戴口罩上場打球。 截圖自影片

全美大學體育聯盟（NCAA）男子籃球賽，波士頓大學繼昨天作客聖十字學院，今天兩隊移師波大再戰，並皆配合主場防疫規定，成為第一場兩隊選手都在場上戴口罩的大學男籃賽。

聖十字學院（College of the Holy Cross）在蓋茲（Gerrale Gates）、巴特勒（Austin Butler）分別攻下19分、18分的聯手帶領下，以68比66險勝地主波士頓大學（Boston University）。

兩隊本季兩次交手，雙方各獲1勝，且都是客隊贏球。

「紐約郵報」（New York Post）報導，為了預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，波大除要求自己的球隊戴口罩出賽，也要求客隊在波大比賽時遮蓋口鼻。

美聯社指出，波大場館中，場邊人員一律戴上口罩，場上比賽的球員也都遮好遮滿，而據信這是第一場兩隊都戴口罩的大學男籃賽。

兩隊昨天已在聖十字學院交手，由於該校並未要求選手在比賽時戴口罩，因此僅波大球員配合自身校規戴了口罩，是首支配戴口罩上場比賽的男籃隊。

但同樣在昨天對戰的兩校女子籃球隊，因為比賽在波大進行，兩隊都戴上口罩比賽。不過大學女籃先前已有球員戴口罩出賽紀錄，包括帝博大學（DePaul University）漢克萊頓大學（Creighton University）等。

從比賽結果來看，戴口罩似乎並不影響發揮，因為波大男、女籃球隊球員昨天先後以83比76和76比54奪勝，聖十字學院男籃隊今天第一次戴口罩比賽也拿下勝利。

截至目前為止，美國已有2100萬7694人確診2019冠狀病毒疾病，35萬6540人染疫身故。而波大所在的麻薩諸塞州（Massachusetts），已有39萬2568人染疫，1萬2671人喪命。

巴特勒 NCAA

延伸閱讀

亞美尼亞總理染疫後 總統也中鏢在倫敦隔離

英國單日確診首破6萬 英格蘭每50人就有1人染疫

家長真的幫小孩存壓歲錢嗎？ 網：有存啊！但用來換新車

上周1.8萬染疫亡 華大預測：2月初新冠病歿將破50萬

相關新聞

PLG／聯盟首位月MVP 台灣噴射機張宗憲退里德獲獎

PLG在進行完前三周以及四隊主場開幕戰後，今天公布聯盟史上首位月MVP獲獎人為台北富邦勇士「台灣噴射機」張宗憲，他在票選...

NCAA／球員戴口罩打球 大學男籃首見！

全美大學體育聯盟（NCAA）男子籃球賽，波士頓大學繼昨天作客聖十字學院，今天兩隊移師波大再戰，並皆配合主場防疫規定，成為...

PLG／攻城獅推小獅童樂會 邀統一獅萊恩體驗一日球迷

新竹街口攻城獅將於9、10日在主場分別對上台新夢想家與台北富邦勇士，並推出第二波主題日「小獅童樂會」，球團將規劃豐富周邊...

PLG／開打一個月官方IG破5萬追蹤 網：會不會超越中職？

新成立的PLG職籃已開打一個月，人氣也扶搖直上，不但在媒體宣傳做足功夫，經營社群方面也相當有一套，截至今(5)日為止，PLG官方IG上已有5.3萬人追蹤，不但讓隔壁棚的SBL看不見車尾燈，也超車同樣具

UBA／預賽最後階段27日燃戰火 男子組爭最後兩席八強

UBA公開女、男一級預賽，將在21日與27日在台大、台科大、政大三地點燃戰火，其中男子組在前三階段打完後已經有6支球隊晉...

SBL／助台啤12連勝保不敗金身 米勒獲選單周最佳球員

開季拉出12連勝追平裕隆所保持開季連勝紀錄的台啤，陣中洋將米勒在上周繳出平均16.5分、12.5籃板、5助攻的全能數據，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。