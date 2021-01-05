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PLG／開打一個月官方IG破5萬追蹤 網：會不會超越中職？
新成立的PLG職籃已開打一個月，人氣也扶搖直上，不但在媒體宣傳做足功夫，經營社群方面也相當有一套，截至今(5)日為止，PLG官方IG上已有5.3萬人追蹤，不但讓隔壁棚的SBL看不見車尾燈，也超車同樣具有高人氣的中華職棒。
尚未開季前，PLG官方IG就常貼出球員花絮，拉攏年輕客群，開季後更是常以球員精彩畫面、五大好球來維持比賽熱度，而小編也積極與粉絲進行互動，努力經營客群，也讓PLG粉絲人數逐漸暴漲，超狂熱度也讓PTT棒球版出現多篇標題為「P+會不會已經超越中職了?」的回文，吸粉能力超群。
對於此狂熱現象，PLG官方也回應，「很感謝球迷的支持與鼓勵，未來聯盟會持續好好經營社群，提供更多、更即時的訊息及內容給球迷朋友，希望能有更多喜愛籃球，或是喜歡運動的朋友也能追蹤PLG IG」
而目前SBL官方IG粉絲人數僅有六千餘人，與PLG落差極大，而元老級中華職棒官方IG粉絲人數則是4.5萬，但老牌球隊中信兄弟官方IG則是高達7.6萬追蹤者，甚至比中職官方IG還要來得多。
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