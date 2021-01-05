CBA／重返NBA卡關 林書豪表態願回北京首鋼

先前傳出勇士已與林書豪達成協議，在簽約後將他釋出並加盟自家發展聯盟隊伍，可惜卡在中方未正式發函FIBA給許可而遺憾收場，而根據中國籃球記者賈磊在微博上爆料，林書豪有意重回CBA北京首鋼懷抱。 賈磊在

2021-01-05 13:27