CBA／重返NBA卡關 林書豪表態願回北京首鋼
先前傳出勇士已與林書豪達成協議，在簽約後將他釋出並加盟自家發展聯盟隊伍，可惜卡在中方未正式發函FIBA給許可而遺憾收場，而根據中國籃球記者賈磊在微博上爆料，林書豪有意重回CBA北京首鋼懷抱。
賈磊在個人微博發文表示，林書豪近期與首鋼聯繫，「願意在CBA第二階段結束後加盟北京，重返CBA」
去年林書豪加盟CBA北京首鋼，與台灣好手周儀翔同為隊友，賽季繳出場均22.3分、5.7助攻和5.6籃板的成績，帶領球隊打出聯盟戰績第四而闖進季後賽，隨後在半決賽中敗給廣東宏遠無緣奪冠，球季結束後林書豪仍懷有挑戰NBA的夢，曾與勇士球星柯瑞(Stephen Curry)一同練球，但仍無法重返NBA。
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