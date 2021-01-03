SBL／台啤開季12連勝追平紀錄 呂政儒做苦工助裕隆

SBL台啤隊靠著蔣淯安17分、6助攻、5籃板的表現，以92：63擊敗台銀隊，拿下開季12連勝，追平裕隆隊在第五季締造的開季12連勝紀錄，下一步要朝璞園隊在第10季時創下的15連勝聯盟紀錄前進。

上半場打完，台啤已取得8分領先，下半場將分數拉開，最終以近30分的分差贏球，蔣淯安得到的17分都是在前3節拿下，第4節分數拉開後，直接在場下休息。

拿下11分、15籃板的米勒同樣在第四節休息，反而是簡祐哲持續留在場上，簡祐哲在第三節連中3顆三分是拉開分差的關鍵人物，第四節再補一顆，全場攻進14分，僅次於蔣淯安。

台啤多點開花，合計5人得分達雙位數，少了洋將艾爾文的台銀「純本土」應戰，只有張博勝16分、周暐宸14分達雙位數，團隊籃板更以21：47大幅落後。

而剛剛終止6連敗的九太科技隊，今天面對裕隆克里斯瑪斯、盧冠良各攻下23分的表現，以61：77落敗，于煥亞與布蘭登各攻下19分，也難力挽狂瀾。

盧冠良表示，球隊贏球關鍵在於克里斯瑪斯的牽制力夠強，造成他們不少犯規，也要特別謝謝34歲呂政儒做苦工，「政儒哥犧牲他的得分，去守住于煥亞，讓我可以專注在得分上」。