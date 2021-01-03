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想念瘋看球賽的青春！今年最紅20大SBL球員你最喜歡誰？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
裕隆隊男模呂政儒(右)。 中華籃協提
裕隆隊男模呂政儒(右)。 中華籃協提

青春回憶滿滿的SBL啊～

隔壁棚PLG新聯盟開打，走過18個球季的SBL穩紮穩打，喊出口號「FIGHT BACK」目標直指總冠軍，過去培養出田壘、林志傑、陳信安等知名球星，青出於藍更甚於藍，新一代的蔣淯安、盧峻翔、李漢昇等人正強勢出頭，球技加上熱血運動，勢必再掀一波追星熱潮！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，火熱開打的第18季SBL登場，各隊外援戰士、新秀、射手一字排開，最熱議的20大球員有誰？你心中的他有上榜嗎？

NO.10 謝宗融

身高體重：199cm、80kg

位置：中鋒

效力球隊：臺灣銀行

新生代竄起！被球迷稱為「台銀魔獸」的謝宗融在UBA時期就頗受到關注，不論是擋不住的爆發力，還是時常原地跳起灌籃的驚人彈跳力，讓球迷都說：「要好好培養這個人才啊！」

目前效力於臺銀的謝宗融有近200公分的優勢，自第一年打SBL開始，他的出賽場次、得分率等都有明顯進步，日前SBL新賽事開打，首2戰都打出「雙10」好成績獲選第一週最佳球員，未來戰力士不可擋。

FB/謝宗融粉絲團

NO.9 簡浩

身高體重：200cm、90kg

位置：小前鋒

效力球隊：裕隆納智捷

頂著落腮鬍在球場上攻擊、防守，「混血射手」簡浩在SBL已有10多年，帥氣外型在場上時常都是鎂光燈焦點，球迷對他絕對不陌生，生涯效力璞園隊期間一共拿過5次總冠軍，生涯得分更是突破3000分，創下史上第17位，達成自己在SBL的一個里程碑。

從型男變熟男、從男孩變爸爸，簡浩隨著經驗、年齡累積，球風穩重，也扛起隊中搶分的關鍵角色，日前一場對上台銀的比賽，他飆進特大號3分球，不僅斷了台銀的勝利念想，也超前分帶領隊伍拿下2連勝。

IG/yulon.luxgen

NO.8 林宜輝

身高體重：193cm、100kg

位置：小前鋒

效力球隊：裕隆納智捷

「目標拿下總冠軍！」林宜輝的SBL生涯從達欣工程展開，在10多年的時光中一直是隊上的主力之一，也和隊友打拚拿過2次總冠軍，中途雖然短暫赴CBA挑戰不一樣的比賽風格，但最終仍回到熟悉的台灣，在2019年選擇離開老東家，投向裕隆隊的懷抱。

在新一季球賽開打，林宜輝展現得分的企圖心，在對上台銀一役轟下生涯32分創得分新高，上一季裕隆奪冠失利，這一季他可要卯足全力，喊話要為隊伍搶下等了10季的總冠軍，坐收生涯裡的第三座重溫美夢。

IG/yulon.luxgen

NO.7 李漢昇

身高體重：177cm、76kg

位置：後衛

效力球隊：高雄九太科技

畢業於泰山高中、台師大，李漢昇不論是HBL、UBL都寫下不錯的成績，2020年更是背負選秀狀元光環加盟九太科技，進入SBL展開他的球員生涯，但過去曾離開家鄉到台北打球、赴中國NBL發展，2次的離鄉讓他懷抱旅外夢等著實現。

身為選秀狀元，李漢昇在新秀年除了球隊戰績，也期望能奪下新人王，企圖心展現在球場上，本季首秀就先發上陣，憑藉組織控球、傳導流暢搶下首勝開門紅，年度新人王就給你啦！

FB/高雄九太科技籃球隊

NO.6 李啟瑋

身高體重：192cm、87kg

位置：前鋒

效力球隊：台灣啤酒

上季剛拿下年度進步和「最佳第六人」的李啟瑋在短短5、6年的SBL生涯就拿過2次總冠軍，他總能適時地補位上場，在外線開火得分成為不可或缺的板凳戰力，打出接班主力的架式，本季他從璞園跳槽至台啤，強化台啤的鋒線人手，首秀雖然還在磨合階段，但得分的積極性還是能看出他的企圖。

被台啤挖角除了補強鋒線外，李啟瑋依舊挺住他最佳第六人的設定，替補先發休息片刻，還能帶起團隊士氣搶下得分，拚個連莊很可以！

FB/台灣啤酒籃球隊

NO.5 黃聰翰

身高體重：193cm、86kg

位置：前鋒

效力球隊：台灣啤酒

威廉瓊斯盃的常客，「小台東」黃聰翰畢業於籃球名校南山高中，曾入選光州、台北世大運男籃代表隊，也是瓊斯盃常客，他的速度快、有點外線能力，效力台啤期間拿過一座總冠軍，是隊上的主力射手，也是中華男籃積極培養射手接班人之一。

然而本季開打，黃聰翰卻遇上「投籃失憶症」，三分球手感14投0中，抓不到投籃感覺小有低迷，所幸教練給予空間讓他找回手感，因此以台啤的射手陣容來看，要挑戰二連霸很有希望。

FB/台灣啤酒籃球隊

NO.4 周伯勳

身高體重：197cm、85kg

位置：前鋒

效力球隊：台灣啤酒

曾為選秀狀元的球員周伯勳先前躍上社會版面，扯入撿屍性侵案重挫形象，加上過去在場上架拐子、揮拳違反運動道德等行為，外界本不看好他，但他不被場外紛擾所影響，慢慢的用實力、努力找回自己的定位，先前在molten台灣超級籃球挑戰賽的冠軍賽中，他帶領球隊強勢搶分、快攻配合和強力防守，最終個人拿下25分、10籃板奪得冠軍。

FB/台灣啤酒籃球隊

NO.3 斑霸

身高體重：203cm、90kg

位置：中鋒

效力球隊：裕隆納智捷

扛住「大個子」中鋒的角色，203公分的斑霸加入第18季的SBL賽場，準備和本土球員一較高下。斑霸離開家鄉來台念大學，在UBA時期帶領中州科大打出五連勝，個人平均得分18.4、19.8籃板的好成績，畢業後本季以選秀第三位加盟裕隆隊，作為男籃菜鳥新鮮人，有球評認為他擁有先天的身高優勢、手臂開展長度和運動能力，但不論是球技、對抗性和處理球的細膩度都還很生嫩，如果加以磨練肯定強度再提升，放眼同為新秀的九太李漢昇、台啤陳昱翰、璞園李冠霆、台銀蘇士軒等人，本季「最佳新人王」會是誰拿也不知道啊！

FB/SBL 超級籃球聯賽

NO.2 蔣淯安

身高體重：174cm、65kg

位置：控球後衛

效力球隊：台灣啤酒

從第一年選秀被台啤選中後，「台啤小跑車」蔣淯安報答台啤的慧眼識英雄，效力6、7年間拿下2座SBL總冠軍，也成為總決賽MVP、SBL最有價值球員、後場防守球員等，繳出亮眼成績單，今年更是拒絕高薪挖角，擔任隊長進攻總冠軍。

身高略為弱勢的蔣淯安在長人陣中不拚高度拚頭腦，精準判斷籃板球落點、敏捷反快攻和控球能力讓他常常成為對手的頭痛人物，新賽季開打，台啤的「不敗王者」氣勢逼人，蔣淯安更是和洋將米勒連線拿下開季4連勝，隊長球技和領導力都超讚啊～

FB/SBL 超級籃球聯賽

NO.1 呂政儒

身高體重：194cm、88kg

位置：小前鋒

效力球隊：裕隆納智捷

SBL「男模」呂政儒高中時期因為常在場上不知道該做什麼，時常跟著球來回跑，因而被學長嗆一句「在走秀嗎」而得到男模綽號，身高夠、畢業籃球名校，在大學時他也同時提前加入SBL，加盟聯賽超過15個年頭，其中裕隆隊就像他的老家，陪伴征服過10多個球季、拿下2座總冠軍，也讓他多次被選為國手，同是「黃金世代」球員之一，身為資深球迷一定不陌生。

呂政儒走跳國內外賽場，他的三分球總是能給對手致命一擊，流暢的接球、投出，「ㄘㄨㄚˋ」清脆的進籃聲，緊接著就是球迷的尖叫不絕於耳，如今仍坐鎮裕隆的他，以5千多分穩坐SBL得分王寶座，本季奪冠熱門隊伍再加一！

IG/lu13cj

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『SBL球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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