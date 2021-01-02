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PLG／職業生涯第二次灌籃 林孟學隔人爆扣震撼全場

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士隊林孟學（右）在領航猿隊關達祐防守下完成一記精采的隔人爆扣。記者余承翰／攝影
富邦勇士隊林孟學（右）在領航猿隊關達祐防守下完成一記精采的隔人爆扣。記者余承翰／攝影

台北富邦勇士隊前鋒林孟學在今天出戰桃園領航猿的比賽第二節，完成一次拖車跟進灌籃，且還將在前防守的領航猿隊關達祐撞飛出場，成為本場比賽最精采好球，而林孟學賽後也透露這僅是他職業生涯第二次在正式比賽中灌籃，讓他直呼「滿爽的」。

儘管過去幾個賽季因為富邦勇士人手充足，上場時間並不固定，尤其在本季又加入了石博恩、曾祥鈞等年輕長人後，讓林孟學必須面對更大的隊內競爭壓力，但今天第二節這一次「隔人爆扣」，也彷彿是在宣告自己不會被輕易打倒的決心。

談到這一次堪稱生涯最佳美技的灌籃時，林孟學賽後說：「當時我跟（林）書緯眼神有對到，所以我打定主意，只要他把球傳給我，我就一定要灌籃，加上今天主場出賽心情真的滿亢奮的，灌完以後覺得真的滿爽的。」

而林孟學這一灌也讓他獲得總教練許晉哲的稱讚，讓林孟學直言在信心上確實有所提升，「現在在隊上要搶上場時間是難免的，但每個人都有屬於自己的工作，也必須要保持信心，儘管上場時間不多，也要催眠自己，繼續努力下去。」

富邦勇士主場開幕戰今天7000張票完售，總教練許晉哲也坦言，回到主場出賽感覺壓力減低不少，「今天氣氛真的很棒，過去兩周我們在別的地方出賽，不論是夢想家還是攻城獅主場都給我很大壓力，回到主場以後這個壓力似乎就少了很多。」

富邦勇士 許晉哲 PLG

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