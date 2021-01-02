PLG／鎖沃倫又扮第四節先生 張宗憲率富邦勇士奪主場勝

台北富邦勇士隊今天在和平籃球館舉行主場開幕戰迎戰來訪的桃園領航猿隊，雖然在前三節打完被對手追平比數，但靠著「台灣噴射機」張宗憲末節豪取個人20分中15分的表現，順利搶下開季三連勝也是主場首勝，且本場比賽張宗憲更扮演防守大鎖角色，僅讓領航猿沃倫（Willie Warren）拿下13分。

富邦勇士今天迎戰領航猿，在對手排出兩位小洋將里德搭配首度亮相的沃倫下，總教練許晉哲也安排了「野獸」林志傑與張宗憲負責看管兩人，儘管聯盟史上首位達成大三元里程碑的里德仍是拿下31分、12籃板、6助攻，但過去在CBA曾有單場69分演出的沃倫，在首場比賽卻僅有6次出手機會拿下13分、7籃板。

對於今天前三節專注在防守工作上，張宗憲坦言要如何擋下這兩名進攻企圖心與信心皆十足的小洋將是最大困難之處，但他也認為今天自己的防守工作做得不差，「今天前兩節我的隊友發揮得很好，讓我能夠專注在防守工作上。」

談到在末節拉鋸階段挺身而出進帳個人全場20分中的15分，張宗憲則說：「第三、四節的時候戰況變得比較膠著，我也試著保持侵略性和企圖心。」

而領航猿教練楊宜峰在談到沃倫首場比賽的表現時則說：「這是我們跟沃倫第一次在正式比賽合作，我們都還在彼此了解，雖然他在隊上練球時可以予取予求，但正式比賽要面對很多的包夾。不過我們今天輸的關鍵還是本土球員沒有動起來，有機會就應該要勇於出手，兩名洋將整場比賽也不斷在鼓勵隊友出手。」

至於沃倫賽後也直言首場出賽後真的很累，「畢竟我很久沒有比賽了，今天必須好好感受一下，今天前半場我們都還在適應，這也是我第一次跟戴維斯和里德合作，前半場我並沒有保持侵略性往內打，也成為我們落後的原因之一。」