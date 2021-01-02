SBL／台啤11連勝距裕隆紀錄差一步 九太終止6連敗

儘管前一場比賽打敗九太科技隊拿下本賽季首勝，但桃園璞園隊在今天迎戰聯盟龍頭台啤隊的比賽中，仍無法擋下衛冕軍多點開花的攻勢，在洋將米勒（J.D. Miller）全場進帳22分、10籃板、6助攻兩軍下，台啤就以80：67收下開季11連勝，與裕隆隊在第五季所創下的開季12連勝紀錄僅差最後一步。

本季連勝不止的台啤今天碰上剛拿下本季首勝的璞園，在上半場陷入苦戰，璞園上半場在施顏宗拿下11分領軍下，僅以6分落後台啤，第三節雖然盧峻翔也挺身而出拿下10分，但台啤在進攻端卻展現多點開花的攻勢，單節拉出25：21，帶著10分領先進入末節。

末節璞園試圖將差距縮小，但台啤老將朱億宗單節投進兩顆三分球，維持住雙方間的差距，終場台啤就以13分差收下11連勝，繼續朝著璞園在第10季時所保持的15連勝聯盟紀錄前進，璞園則是吞下本季第11敗。

至於九太科技則在今天與台銀之戰尋求終止6連敗，上半場在洋將布蘭登（Branden Dawson）與于煥亞皆有12分進帳下，取得39：31領先，而以全本土陣容應戰的台銀，上半場則是由謝宗融獨挑大梁拿下12分。

下半場九太將領先差距維持在雙位數，不過洋將布蘭登卻在第四節與李漢昇進行一次空中接力搭配時不慎扭傷左腳，但短暫休息後他又回到球場上，並幫助九太以89：82終止連敗。