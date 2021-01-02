Live／SBL台啤拚開季11連勝 璞園搶本季首次2連勝
【賽前報導】
超級籃球聯賽今日於板橋體育館開打，首先登場的是台灣啤酒與桃園璞園建築本季第四次交手。開季強勢的台啤仍是聯盟唯一不敗之師，要挑戰推進11連勝；至於璞園則是在天平另一端，在錯失多次贏球機會下苦吞開季10連敗，好不容易才在昨日擊敗九太科技開胡，季前接下兵符的教頭顏行書迎接執教首勝後形容，不只是「鬆一口氣」，甚至是「鬆兩口氣」，他笑說：「贏下本季首勝，感覺像晉級季後賽。」
不過光是拿下第一勝還不夠，他們將要力拼本季首次連勝，也要試圖中斷台啤的強盛，為自己增添信心。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言