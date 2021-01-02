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Live／SBL台啤拚開季11連勝 璞園搶本季首次2連勝

聯合新聞網 / 直播
台啤要挑戰開季11連勝，圖為射手黃聰翰。 聯合報系資料照
台啤要挑戰開季11連勝，圖為射手黃聰翰。 聯合報系資料照

【賽前報導】

超級籃球聯賽今日於板橋體育館開打，首先登場的是台灣啤酒與桃園璞園建築本季第四次交手。開季強勢的台啤仍是聯盟唯一不敗之師，要挑戰推進11連勝；至於璞園則是在天平另一端，在錯失多次贏球機會下苦吞開季10連敗，好不容易才在昨日擊敗九太科技開胡，季前接下兵符的教頭顏行書迎接執教首勝後形容，不只是「鬆一口氣」，甚至是「鬆兩口氣」，他笑說：「贏下本季首勝，感覺像晉級季後賽。」

不過光是拿下第一勝還不夠，他們將要力拼本季首次連勝，也要試圖中斷台啤的強盛，為自己增添信心。

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