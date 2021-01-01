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HBL／新人王破綠色神盾 史魯齊：當地的比較強

聯合報 / 記者曾思儒／高雄即時報導
史魯齊攻下HBL個人新高35分。記者劉學聖／攝影
史魯齊攻下HBL個人新高35分。記者劉學聖／攝影

能仁家商「新人王」史魯齊今天面對「綠色神盾」松山高中，打出傷後復出代表作，面對松山的大陸2公尺雙胞胎狂轟HBL新高35分，率隊87：66大破神盾軍，但比賽末段他轉身時左腳稍微扭傷，保險起見賽後馬上赴醫檢查。

史魯齊是能仁去年完成連霸的主力班底，但預賽因左腿脛骨末端骨折缺陣，複賽雖回鍋，球隊第一戰卻大比數不敵光復高中，他說：「輸球不見得是壞事，我們今年起伏大，那場找到問題，這場我們都有達到教練的執行，這場我們很棒！」

他上半場就拿下19分，助隊取得39：28領先；松山第三節一度將比分追到3分差，「新人王」又挺身而出，他淡淡笑說：「那時OD教練（吳建龍）到後面去，我看他臉很緊張，就覺得要跳出來！」

能仁校友吳建龍現在是治平高中教練，平時也會指導史魯齊腳步，今天原本坐在能仁板凳區，但第三節被請到場邊，反而再激發史魯齊鬥志。

多次和松山2公尺雙胞胎對陣的史魯齊笑說，這是回歸後球隊的第2勝，自己一場一場找感覺，手感已經慢慢回來，今天結果證明「當地的（中鋒）比較強」，HBL首度得分破30的他大笑說：「很過癮，也要謝謝隊友們相信我，勝利是屬於大家的！」

能仁教頭李正豪提到，今天設定許多戰術給史魯齊，也有針對于家雙塔做防守設定，球員完成度很高，「只要肯防守，我們實力還是有。」

能仁和松山所屬的A組堪稱「死亡之組」，今天南山高中以58：55擊敗光復高中後，能仁、松山、南山和光復都是2勝1敗，成「亂集團」；B組戰績也混亂，目前只有泰山高中3連勝獨走。

男甲複賽12強分成兩組，單循環後取分組前3直接晉級8強，最後兩張名額透過外卡賽決定，5日將產出所有8強球隊。

泰山劉丞勳中距離跳投。記者劉學聖／攝影
泰山劉丞勳中距離跳投。記者劉學聖／攝影
泰山中鋒蔡宸綱是高雄人，「回家比賽」攻下10分。記者劉學聖／攝影
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泰山陳禹劭上場18分鐘就攻下16分。記者劉學聖／攝影
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史魯齊（左）和松山2公尺中鋒對陣。記者劉學聖／攝影
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史魯齊（右一）攻下HBL個人新高35分。記者劉學聖／攝影
史魯齊（右一）攻下HBL個人新高35分。記者劉學聖／攝影

吳建龍 HBL 松山高中 能仁家商

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