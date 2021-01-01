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SBL／璞園本季終於開胡 顏行書：感覺像晉季後賽

中央社 / 台北1日電
第18屆超級籃球聯賽（SBL）1日移師新北市板橋體育館舉行，桃園璞園建築隊以77比75力退高雄九太科技隊，也讓總教練顏行書（左）收下執教首勝。 （中華民國籃球協會提供）中央社
第18屆超級籃球聯賽（SBL）1日移師新北市板橋體育館舉行，桃園璞園建築隊以77比75力退高雄九太科技隊，也讓總教練顏行書（左）收下執教首勝。 （中華民國籃球協會提供）中央社

SBL桃園璞園建築開季陷入10連敗，今天在老將林金榜、吳家駿帶領下與盧峻翔決勝節關鍵2分球，以77比75力退高雄九太科技，總教練顏行書收下執教首勝，他說，感覺像是晉季後賽。

超級籃球聯賽（SBL）本週移師新北市板橋體育館舉行，今天一日兩戰，首戰由璞園與九太交手，璞園上半場幾乎一路領先，九太第三節靠著洋將布蘭登（Branden Dawson）、余純安、李漢昇聯手，九太打出24比14攻勢，率隊以62比54反超。

璞園決勝節吹起反攻號角，林金榜、吳家駿挺身而出，先是扳成75比75平手，盧峻翔隨後讀秒階段關鍵切入上籃，助璞園再度要回領先，終場璞園就以2分差收下本季首勝，終止10連敗。

顏行書本季接下璞園兵符，直到例行賽第11場比賽才嚐到勝利滋味，他認為，贏球關鍵在於防守、戰術執行度，加上球隊氣氛越來越好。

談到執教首勝，顏行書直呼，感覺像是晉季後賽，他還開玩笑地說，「鬆了兩口氣」，但他認為這一勝將有助提升球員信心。

顏行書表示，璞園前幾場比賽都有贏球機會，但都在關鍵時刻發生失誤，今天陣中有兩名老將林金榜、吳家駿坐鎮，分別扮演防守、進攻的隊魂，讓他猶如吃下一顆定心丸。

吳家駿季前右側鼠蹊部拉傷，賽前本季僅出賽1場就高掛免戰牌，原訂教練團設定復出首戰僅出賽15至18分鐘，但最終打了近29分鐘，對於在比賽哨音響前兩罰都未進，他賽後解釋，「累了吧」。

璞園此役以喬丹進帳22分最多，另有13籃板、3助攻，林金榜與吳家駿各攻下16、12分。

璞園 林金榜 顏行書

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