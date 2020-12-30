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SBL／開季10連敗發文引爭議 顏行書澄清：本意被扭曲

聯合新聞網 / 綜合報導
璞園總教練顏行書（右）指自己發文的本意被媒體扭曲，這只是不同的教育方式。 聯合報系資料照
璞園總教練顏行書（右）指自己發文的本意被媒體扭曲，這只是不同的教育方式。 聯合報系資料照

璞園開季至今尚未開胡，還創下10連敗的難堪紀錄，總教練顏行書日前於臉書發文，指出年輕球員不看賽後影片不會進步，引發網友熱議，事隔一天，書總消除外界疑慮，表示這是教育方式的不同，也希望大家不要誤會。

本季璞園另組桃園領航員征戰P聯盟，使得原本堅強的本土戰力分崩離析，甚至還出現慘敗而放棄防守的行為，日前璞園創下開季10連敗後，顏行書在個人臉書發文：

「我的洋將喬登賽後問我，喬登：教練，他們是不是都沒看自己比賽的影片？我們的年輕球員賽後會自己看比賽影片嗎？這是個好問題，因為我知道我自己會看會剪輯.........至於我的球員，我還真不知道

教練的話

#想要進步 #觀看影片 #找出問題

#苦練改進 #很重要很重要很重要」

貼文一出立即引發網友熱議，也讓人猜想年輕球員是否與高層有嫌隙，而根據《自由時報》報導，事隔一天之後，顏行書昨(29)日親口澄清：「這只是不同的教育方式，希望大家別誤會，保持正面態度來看待，我們也會專注在比賽。」，同時書總也坦承目前球隊陣容僅有10人輪替，年輕球員還來不及適應比賽節奏，也相信球隊狀況會愈來愈好。

同時顏行書再度於臉書上po文表達本意，「藉由洋將小故事讓所有台灣想進步的球員知道觀看自己比賽影片的重要性，卻被媒體扭曲本意，真是悲劇」，雖然了解媒體唯恐八卦不亂的生態，但還是感到灰心與失望，宣導看影片求進步的本意，卻變成輸球怪球員，「這樣的帶風向行為要如何培養基層球員擁有好的觀念呢？」。

璞園 顏行書

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