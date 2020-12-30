快訊

林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

境外+2！口袋裡的疫苗將解謎 陳時中下午2時10分說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／是時候了！ 盤點P聯盟十大人氣球星

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計
P聯盟開打後已過2周，票房成績亮眼！ 中央社
P聯盟開打後已過2周，票房成績亮眼！ 中央社

PLG籃球聯賽開打啦！

是時候了！「黑人」陳建州籌備的台灣籃球新聯盟P. LEAGUE+在7月正式成立，是繼20年前中華職籃解散後的台灣第一個職籃聯盟，取名寓意把球迷、球員、對籃球的熱情和專業通通加在一起，看得出他對籃球的熱愛。

PLG聯盟落實主客場制，第一季共有福爾摩沙台新寶島夢想家、臺北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅四隊伍參賽，各隊網羅許多新生代球員、「黃金世代」球員一同在場上較勁，早讓球迷滿是期待。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，新兵、老將、外援人才滿滿的P. LEAGUE+中，網友討論度最高、最受期待的球員是哪一位呢？

image source:FB/P.League+

PLG

NO.10 吳岱豪

身高體重：205cm、108kg

位置：大前鋒

效力球隊：新竹街口攻城獅

台灣籃球「黃金世代」禁區球員之一的吳岱豪，早在16歲高中時就破格入選國家隊，成為籃壇史上最年輕國手，超過200公分的高壯身材讓他在禁區撐起一片天，和「大房東」曾文鼎是台灣籃壇的「內線雙塔」，征戰多場國際賽。

吳岱豪高中畢業後便飛往美國成為旅外大前輩，他從台灣SBL、美國再到亞洲最高職業舞台CBA，甚至到現階段PLG的攻城獅隊長，笑稱自己已經是「豪叔」的吳岱豪雖然體能和過去有差，但豐富的經驗想必能帶領球隊打出好成績。

image source:FB/Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅

NO.9 曾祥鈞

身高體重：205cm、95kg

位置：中鋒

效力球隊：臺北富邦勇士

被欽點有望成為新生代「內線主將」的曾祥鈞從U18到UBA，每一場好表現讓他受到矚目，身為輔仁大學主將的他在學期間就多次被選入國家隊培訓，雖然UBA最後一戰僅拿下第四名，但奪下「得分王」寶座，也早被富邦勇士隊網羅成為新血。

在先前PLG熱身賽中，曾祥鈞連兩戰繳出得分、籃板都「雙10」的好成績，這位被喻為第一中鋒接班人的球員可不能小覷啊！

延伸閱讀：神回顧／圖戰必備！2020年度十大爆紅迷因主題你都看過嗎

image source:IG/nero0808

NO.8 譚傑龍

身高體重：205cm、93kg

位置：大前鋒／中鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

台英混血、籃壇新勢力之一的小鮮肉譚傑龍，200公分高人一等的先天優勢，讓他在讓他就讀泰山高中時就受到注目，不論是高度還是彈跳力都很亮眼，雖然手長腳長，但他協調性夠，被讚媲美當年制霸HBL的「少俠」田壘。

譚傑龍曾入選U18代表隊、國家隊，也參與過瓊斯盃，國際賽經驗豐富，今年挑戰PLG加入夢想家隊，補上內線戰力積極和洋將對抗，肯定是未來中華隊不可缺的人才。

延伸閱讀：神回顧／抓穩了！2020年度政府「10大髮夾彎」爭議

image source:IG/the_dragon62

NO.7 田浩

身高體重：176cm、61kg

位置：控球後衛

效力球隊：新竹街口攻城獅

在HBL有「瑜亮情節」的高國豪和田浩都在2020選擇加入PLG職籃戰場，昔日對手、今日隊友，田浩代表政大在UBA賽場上表現不俗，卻選擇先休學轉而投入職業賽，面對更高大的對手、更高強度的比賽，對他來說都是不容易的挑戰。

田浩身高在長人雲集的籃球裡並不算突出，但他控球球風大膽、傳球視野廣，為攻城獅較為薄弱的控球位置增添一個新血戰力，而他也不負眾望，日前在主場大勝領航猿的田浩，最後飆進關鍵三分球，夠大的心臟頂住壓力擊退強敵，後勢看漲讓球迷都很期待！

延伸閱讀：一起出好菜讓你天天都幸福！10大《型男大主廚》神級名廚來了

image source:FB/Hsinchu Lioneers 新竹攻城獅

NO.6 田壘

身高體重：206cm、108kg

位置：大前鋒／中鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

身為台灣籃球骨灰粉的各位，要說你沒聽過「少俠」田壘就白看了多年球賽！國中畢業就有近200公分，隨後加入三民家商成為球迷熟知的「三民五虎」猛將之一，他夠高可以擔任中鋒卡位籃下搶分，又有前鋒的速度和靈活性，三分外線更是常常轟的對手難以抵擋，從學生時代開始田壘就可說是「超規格球員

高中一畢業田壘就加盟達欣工程，一待就是11年，帶領球隊拿下SBL總冠軍、年度MVP等獎項，還創下SBL史上第一位達到4000分的球員，挑戰過NBA夏季聯賽、CBA，田壘最終回到台灣加盟夢想家，讓球迷能夠一年再一年的看到他飛奔在球場上～

延伸閱讀：神回顧／看懂「咩噗」才算年輕人！2020年度20大爆紅流行語你懂幾個？

image source:FB/Formosa Taishin Dreamers 福爾摩沙台新夢想家

NO.5 楊敬敏

身高體重：190cm、88kg

位置：小前鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

「阿美族戰士」楊敬敏濃眉、深邃大眼，帥氣外型時常是場邊迷妹的目光焦點，在SBL台啤隊效力5年，和林志傑、陳世念等人走出「籃球態度」，拿下2次總冠軍、一次MVP、得分王，是台灣籃球「黃金世代」人物之一。

闖過CBA、ABL，楊敬敏越打越放得開、越打越有眼界，球評讚賞他出手投籃、空間戰術運用更犀利，今年他和好友田壘加盟夢想家持續在台灣籃球場上努力，黃金粉絕對不能錯過啊！

延伸閱讀：該來的總是會來！過年大掃除最不想面對的10大「魔王」

image source:球迷提供

NO.4 高國豪

身高體重：180cm、78kg

位置：控球後衛

效力球隊：新竹街口攻城獅

被譽為台灣「最強高中生」的球星高國豪高中三年就拿過2次MVP，在HBL中早已成為球迷的偶像、台籃的當紅炸子雞，畢業後跟上前輩腳步挑戰NCAA一級戰場，他曾說想去美國就是要不斷挑戰自己，讓每天都比昨天更進步，雖然身高劣勢在國外容易吃虧，其爆發力和衝勁正是他能撼動全場的關鍵。

受到疫情影響，高國豪今年回台加盟PLG攻城獅隊，和昔日對手田浩一起拚搏，上週在新竹主場不僅進場人數破萬，他的周邊更是熱銷百萬，人氣和球技都是一等一。

延伸閱讀：神回顧／你訂閱了沒？2020年度十大爆紅YouTube頻道來啦！

image source:球迷提供

NO.3 張宗憲

身高體重：192cm、88kg

位置：得分後衛

效力球隊：臺北富邦勇士

「噴射機」張宗憲回來了！7月休季時曾因涉毒被夢想家開除，最終由富邦勇士給予他改過自新的機會，除了協助投身公益，同時也為富邦補足一大戰力。

張宗憲天賦異稟，受到《灌籃高手》啟蒙踏上籃球路，自高中時期就展現過人的爆發力，求好心切為贏球表現強烈企圖心，高中畢業就到過德國、美國，雖曾受邀灰狼隊夏季聯盟比賽，想要勇闖NBA殿堂卻沒能有機會，之後一路在菲律賓PBA、大陸CBA等球場闖蕩過，最終回到寶島台灣，今年挑戰PLG加盟富邦勇士隊，捲土重來的張宗憲肯定能再次開啟JET噴射機，打出更亮眼成績。

image source:FB/Fubon Braves 富邦勇士籃球隊

NO.2 戴維斯

身高體重：208cm、101kg

位置：中鋒／大前鋒

效力球隊：桃園領航猿

「新台灣人」Q.戴維斯回來了！2011年加入SBL璞園隊後就深耕7年，不只籃球帶給他滿滿感動，愛台灣的心更是讓他決定成為真正的台灣人，2013年放棄美國國籍變成中華民國國民，在台灣籃球生涯裡，他拿過MVP、5次總冠軍，且時常在中華隊征戰亞錦賽、世界盃亞太區資格賽等國際賽中看到他的身影，他不是台灣人誰是台灣人。

有著先天身高優勢和體能，戴維斯在美國4年大學期間就得到1106分、559籃板，投籃命中率0.577創下隊史紀錄，同樣懷抱旅外的心，先後前往賽普勒斯、葡萄牙、土耳其，最終落地台灣生根，今年加盟PLG的桃園領航猿隊，賽季一開始就上演爆扣、得分和籃板雙10亮眼成績，寶刀未老的戴維斯要告訴球迷「他回來了」！

延伸閱讀：神回顧／實況主、YouTuber參戰！2020網友熱議20大寫真女星比的不只是「胸」

image source:FB/Taoyuan Pilots 桃園領航猿籃球隊

NO.1 林志傑

身高體重：192cm、92kg

位置：小前鋒／得分後衛

效力球隊：臺北富邦勇士

「達欣少俠、台啤野獸」這王對王、瑜亮廝殺的戲碼是許多球迷津津樂道的經典對決，野獸林志傑兇猛的爆發力、撕裂防守線的速度，加上時常在外線以大轉身進攻和流暢的大號三分球，讓對手根本防不勝防，他的彈跳力優秀，在場上不論是過人、進攻總是富有視覺張力，且得分後的怒吼宛如野獸吶喊，因而獲得超威綽號。

早在林志傑加入SBL之前，他雖熱愛籃球，但卻一直錯過年少成名機會，直到2003年效力台啤隊，狂野造型、如野獸般難防的球風讓他一戰成名，帶領球隊拿下2座總冠軍、2次總決賽MVP，除了是國家隊常客外，他也勇闖CBA挑戰更多不同的籃球環境，10年旅程繳出漂亮成績單，是進軍對岸表現最出色的台灣球員，去年風光離開後回到家鄉，先後加盟ABL、PLG富邦勇士隊，他的回歸燃起球迷再見野獸風範的希望，能夠再看到他繼續打球，球迷們真的要哭了啊～

延伸閱讀：來談一場理想的戀愛！10款少女戀愛手遊讓你臉紅心動每一天

image source:FB/Fubon Braves 富邦勇士籃球隊

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月30日至2020年12月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『PLG聯盟球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★

臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq
論壇熱榜https://goo.gl/q83kus
新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu


夢想 新竹 台灣人

延伸閱讀

PLG／田浩1擊嚇出彩帶雨 倒數32秒關鍵3分球助攻城獅開胡

PLG／提前拋彩帶打亂節奏 領航猿教頭：影響很大

PLG／球給志傑 勇士奪PLG首勝

PLG／林志傑致命三分球 富邦勇士退夢想家奪歷史首勝

相關新聞

PLG／是時候了！ 盤點P聯盟十大人氣球星

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，新兵、老將、外援人才滿滿的P. LEAGUE+中，網友討論度最高、最受期待的球員是哪一位呢？

PLG／台新夢想家攜手秀傳醫院 運動醫學無縫服務

彰化縣職業籃球隊福爾摩沙台新夢想家長期由秀傳醫療體系與阿斯貝克運動科技提供醫療照護，今天雙方再度續約，在秀傳紀念醫院舉辦...

PLG／台新夢想家與秀傳醫療體系簽約 提供球員照護

台新夢想家籃球隊今天和秀傳醫療體系、阿斯貝克運動科技公司簽約，秀傳醫療體系等將為夢想家籃球隊推出「運動醫學無縫服務」，提...

SBL／轉隊打出代表作 李愷諺生涯首獲單周最佳球員

本季轉披裕隆戰袍的後衛李愷諺，擺脫過去幾個賽季的低潮，在新東家不僅獲得執行教練邱大宗的重用，更在上周兩場比賽中繳出平均1...

PLG／攻城獅彩帶烏龍 領航猿提申訴

職籃新聯盟P. LEAGUE+（PLG）昨天剛結束新竹街口攻城獅隊主場周賽事，今天桃園領航猿隊就針對和攻城獅進行的例行賽...

PLG／開幕兩周吸百萬粉 富邦勇士主場接棒

職籃新聯盟P. LEAGUE+（PLG）昨天結束12月4場賽程，聯盟今天公布，4場進場總人數為23494人，YouTub...

SBL／璞園慘吞10連敗顏行書發文怪球員 網友：管不動？

SBL璞園隊開季0勝10敗，創下難堪紀錄，璞園教練顏行書昨在個人臉書發文，表示年輕球員不看影片不會進步。 顏行書寫道，隊上洋將喬登問，「教練，他們是不是都沒看自己比賽的影片？我們的年輕球

SBL／李愷諺飆新高 裕隆賞璞園10連敗

10月底迎接寶貝兒子誕生，裕隆隊後衛李愷諺「生子後」寫突破，昨天碰璞園隊轟下生涯新高21分，率隊以78：64逆轉勝，單周...

PLG／富邦外援聯手 破攻城獅主場

開幕戰順利迎接隊史首勝，新竹街口攻城獅隊昨天面對富邦勇士隊又打出12：0漂亮開局，但沒能擋下富邦雙外援賈西亞和塞瑟夫，遭...

UBA／中州傷兵潮 許智超發起募款

上學年創隊史最佳的季軍戰績，中州科大109學年UBA公開男一級旅程卻走得辛苦，前兩戰就傷了3員大將，蒙古射手白薩也成傷兵...

UBA／衛冕軍下三分雨 健行領軍6隊率先晉8

109學年UBA公開男一級預賽第三階段今天收兵，目前8強已經有6隊出線，包括第三階段「地主」政治大學在內，世新大學、台灣...

PLG／賈西亞屠獅 富邦連兩周踢館成功

昨天迎接隊史第一場勝利，新竹街口攻城獅隊開幕周第二戰碰富邦勇士隊，開賽就拉出12：0強攻，但兩位數領先半場打完反以1分落...

熱門新聞

MLB／遭交易卻渾然不知 達比修有：我手機沒響阿...

NBA／丁威迪恐賽季報銷 美媒向籃網喊話：簽回林書豪

NBA／裁判報告承認漏哨 柯瑞妹夫致勝3分本應不算

NBA／里拉德31分領軍復仇 拓荒者強勢收尾力克湖人

MLB／道奇56號最佳選手 郭泓志不死鳥傳奇登上官網

NBA／湖人三節領先59連勝中斷 詹姆斯：投籃機會未把握

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。