PLG／是時候了！ 盤點P聯盟十大人氣球星

PLG籃球聯賽開打啦！

是時候了！「黑人」陳建州籌備的台灣籃球新聯盟P. LEAGUE+在7月正式成立，是繼20年前中華職籃解散後的台灣第一個職籃聯盟，取名寓意把球迷、球員、對籃球的熱情和專業通通加在一起，看得出他對籃球的熱愛。

PLG聯盟落實主客場制，第一季共有福爾摩沙台新寶島夢想家、臺北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅四隊伍參賽，各隊網羅許多新生代球員、「黃金世代」球員一同在場上較勁，早讓球迷滿是期待。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，新兵、老將、外援人才滿滿的P. LEAGUE+中，網友討論度最高、最受期待的球員是哪一位呢？

image source:FB/P.League+

NO.10 吳岱豪

身高體重：205cm、108kg

位置：大前鋒

效力球隊：新竹街口攻城獅

台灣籃球「黃金世代」禁區球員之一的吳岱豪，早在16歲高中時就破格入選國家隊，成為籃壇史上最年輕國手，超過200公分的高壯身材讓他在禁區撐起一片天，和「大房東」曾文鼎是台灣籃壇的「內線雙塔」，征戰多場國際賽。

吳岱豪高中畢業後便飛往美國成為旅外大前輩，他從台灣SBL、美國再到亞洲最高職業舞台CBA，甚至到現階段PLG的攻城獅隊長，笑稱自己已經是「豪叔」的吳岱豪雖然體能和過去有差，但豐富的經驗想必能帶領球隊打出好成績。

NO.9 曾祥鈞

身高體重：205cm、95kg

位置：中鋒

效力球隊：臺北富邦勇士

被欽點有望成為新生代「內線主將」的曾祥鈞從U18到UBA，每一場好表現讓他受到矚目，身為輔仁大學主將的他在學期間就多次被選入國家隊培訓，雖然UBA最後一戰僅拿下第四名，但奪下「得分王」寶座，也早被富邦勇士隊網羅成為新血。

在先前PLG熱身賽中，曾祥鈞連兩戰繳出得分、籃板都「雙10」的好成績，這位被喻為第一中鋒接班人的球員可不能小覷啊！

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NO.8 譚傑龍

身高體重：205cm、93kg

位置：大前鋒／中鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

台英混血、籃壇新勢力之一的小鮮肉譚傑龍，200公分高人一等的先天優勢，讓他在讓他就讀泰山高中時就受到注目，不論是高度還是彈跳力都很亮眼，雖然手長腳長，但他協調性夠，被讚媲美當年制霸HBL的「少俠」田壘。

譚傑龍曾入選U18代表隊、國家隊，也參與過瓊斯盃，國際賽經驗豐富，今年挑戰PLG加入夢想家隊，補上內線戰力積極和洋將對抗，肯定是未來中華隊不可缺的人才。

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NO.7 田浩

身高體重：176cm、61kg

位置：控球後衛

效力球隊：新竹街口攻城獅

在HBL有「瑜亮情節」的高國豪和田浩都在2020選擇加入PLG職籃戰場，昔日對手、今日隊友，田浩代表政大在UBA賽場上表現不俗，卻選擇先休學轉而投入職業賽，面對更高大的對手、更高強度的比賽，對他來說都是不容易的挑戰。

田浩身高在長人雲集的籃球裡並不算突出，但他控球球風大膽、傳球視野廣，為攻城獅較為薄弱的控球位置增添一個新血戰力，而他也不負眾望，日前在主場大勝領航猿的田浩，最後飆進關鍵三分球，夠大的心臟頂住壓力擊退強敵，後勢看漲讓球迷都很期待！

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NO.6 田壘

身高體重：206cm、108kg

位置：大前鋒／中鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

身為台灣籃球骨灰粉的各位，要說你沒聽過「少俠」田壘就白看了多年球賽！國中畢業就有近200公分，隨後加入三民家商成為球迷熟知的「三民五虎」猛將之一，他夠高可以擔任中鋒卡位籃下搶分，又有前鋒的速度和靈活性，三分外線更是常常轟的對手難以抵擋，從學生時代開始田壘就可說是「超規格球員」。

高中一畢業田壘就加盟達欣工程，一待就是11年，帶領球隊拿下SBL總冠軍、年度MVP等獎項，還創下SBL史上第一位達到4000分的球員，挑戰過NBA夏季聯賽、CBA，田壘最終回到台灣加盟夢想家，讓球迷能夠一年再一年的看到他飛奔在球場上～



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NO.5 楊敬敏

身高體重：190cm、88kg

位置：小前鋒

效力球隊：福爾摩沙台新夢想家

「阿美族戰士」楊敬敏濃眉、深邃大眼，帥氣外型時常是場邊迷妹的目光焦點，在SBL台啤隊效力5年，和林志傑、陳世念等人走出「籃球態度」，拿下2次總冠軍、一次MVP、得分王，是台灣籃球「黃金世代」人物之一。



闖過CBA、ABL，楊敬敏越打越放得開、越打越有眼界，球評讚賞他出手投籃、空間戰術運用更犀利，今年他和好友田壘加盟夢想家持續在台灣籃球場上努力，黃金粉絕對不能錯過啊！

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image source: 球迷提供

NO.4 高國豪

身高體重：180cm、78kg

位置：控球後衛



效力球隊：新竹街口攻城獅

被譽為台灣「最強高中生」的球星高國豪高中三年就拿過2次MVP，在HBL中早已成為球迷的偶像、台籃的當紅炸子雞，畢業後跟上前輩腳步挑戰NCAA一級戰場，他曾說想去美國就是要不斷挑戰自己，讓每天都比昨天更進步，雖然身高劣勢在國外容易吃虧，其爆發力和衝勁正是他能撼動全場的關鍵。

受到疫情影響，高國豪今年回台加盟PLG攻城獅隊，和昔日對手田浩一起拚搏，上週在新竹主場不僅進場人數破萬，他的周邊更是熱銷百萬，人氣和球技都是一等一。

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image source: 球迷提供

NO.3 張宗憲

身高體重：192cm、88kg

位置：得分後衛

效力球隊：臺北富邦勇士

「噴射機」張宗憲回來了！7月休季時曾因涉毒被夢想家開除，最終由富邦勇士給予他改過自新的機會，除了協助投身公益，同時也為富邦補足一大戰力。

張宗憲天賦異稟，受到《灌籃高手》啟蒙踏上籃球路，自高中時期就展現過人的爆發力，求好心切為贏球表現強烈企圖心，高中畢業就到過德國、美國，雖曾受邀灰狼隊夏季聯盟比賽，想要勇闖NBA殿堂卻沒能有機會，之後一路在菲律賓PBA、大陸CBA等球場闖蕩過，最終回到寶島台灣，今年挑戰PLG加盟富邦勇士隊，捲土重來的張宗憲肯定能再次開啟JET噴射機，打出更亮眼成績。

NO.2 戴維斯

身高體重：208cm、101kg

位置：中鋒／大前鋒



效力球隊：桃園領航猿

「新台灣人」Q.戴維斯回來了！2011年加入SBL璞園隊後就深耕7年，不只籃球帶給他滿滿感動，愛台灣的心更是讓他決定成為真正的台灣人，2013年放棄美國國籍變成中華民國國民，在台灣籃球生涯裡，他拿過MVP、5次總冠軍，且時常在中華隊征戰亞錦賽、世界盃亞太區資格賽等國際賽中看到他的身影，他不是台灣人誰是台灣人。

有著先天身高優勢和體能，戴維斯在美國4年大學期間就得到1106分、559籃板，投籃命中率0.577創下隊史紀錄，同樣懷抱旅外的心，先後前往賽普勒斯、葡萄牙、土耳其，最終落地台灣生根，今年加盟PLG的桃園領航猿隊，賽季一開始就上演爆扣、得分和籃板雙10亮眼成績，寶刀未老的戴維斯要告訴球迷「他回來了」！

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NO.1 林志傑

身高體重：192cm、92kg

位置：小前鋒／得分後衛

效力球隊：臺北富邦勇士

「達欣少俠、台啤野獸」這王對王、瑜亮廝殺的戲碼是許多球迷津津樂道的經典對決，野獸林志傑兇猛的爆發力、撕裂防守線的速度，加上時常在外線以大轉身進攻和流暢的大號三分球，讓對手根本防不勝防，他的彈跳力優秀，在場上不論是過人、進攻總是富有視覺張力，且得分後的怒吼宛如野獸吶喊，因而獲得超威綽號。

早在林志傑加入SBL之前，他雖熱愛籃球，但卻一直錯過年少成名機會，直到2003年效力台啤隊，狂野造型、如野獸般難防的球風讓他一戰成名，帶領球隊拿下2座總冠軍、2次總決賽MVP，除了是國家隊常客外，他也勇闖CBA挑戰更多不同的籃球環境，10年旅程繳出漂亮成績單，是進軍對岸表現最出色的台灣球員，去年風光離開後回到家鄉，先後加盟ABL、PLG富邦勇士隊，他的回歸燃起球迷再見野獸風範的希望，能夠再看到他繼續打球，球迷們真的要哭了啊～

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月30日至2020年12月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『PLG聯盟球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



