快訊

希望和平就應了解戰爭：走過60年歷史的台灣軍事出版

跟進華航！ 長榮明年1月台北往返倫敦航班全砍

PLG／台新夢想家與秀傳醫療體系簽約 提供球員照護

中央社 / 彰化29日電
秀傳醫療體系院長黃士維院長、阿斯貝克董事長黃柏文董事長、台新夢想家董事長張承中董事長、總教練Kyle Julius以及球員合影留念。 台新夢想家提供
秀傳醫療體系院長黃士維院長、阿斯貝克董事長黃柏文董事長、台新夢想家董事長張承中董事長、總教練Kyle Julius以及球員合影留念。 台新夢想家提供

台新夢想家籃球隊今天和秀傳醫療體系、阿斯貝克運動科技公司簽約，秀傳醫療體系等將為夢想家籃球隊推出「運動醫學無縫服務」，提供預防醫學等專業服務，提供籃球員醫療照護。

福爾摩沙台新夢想家籃球隊今天下午在彰化秀傳醫院舉辦記者會，宣布台新夢想家籃球隊、秀傳醫療體系以及阿斯貝克運動科技公司簽約合作，出席的有台新夢想家籃球隊董事長張承中、秀傳醫院首席副院長黃士維以及阿斯貝克運動科技公司董事長黃柏文等人。

張承中受訪時說，夢想家籃球隊在彰化生根已4年，這段時間要感謝秀傳醫療體系對球隊的協助，今天的簽約代表球隊和秀傳醫療體系等擴大協助範圍，除了球員就醫之外，醫療團隊也會協助球員的訓練和復健，球員也會和醫生、護理師下鄉推廣正確的運動知識。

黃士維指出，夢想家是彰化在地的籃球隊，醫院基於服務在地的理念，做為專業籃球員的後盾，提供他們最好的健康服務以及最好的運動傷害治療，醫院的醫師、營養師以及復健團隊都會幫忙夢想家籃球隊，讓球員在場上有最好的表現。

黃柏文則說，計畫將採主動式防護醫療介入方式，由運動科技公司建構運動醫學服務單一窗口，以球隊為中心提供快速、便捷、人性化的就醫服務，也會以雙周會報方式結合骨科復健科運動醫學專員，針對球員的日常訓練狀況，在傷前、賽前及時提出調整，傷後針對性地訓練與復健等方式，讓球員能快速健康回到場上。

夢想 復健 張承中

延伸閱讀

日本完蛋了！旅日台人曝防疫慘況 直言嘆：醫療體系早已崩壞

PLG／主場吞二連敗 夢想家主帥批球員武裝、態度不足

PLG／戴維斯爆扣宣告回歸 領航猿賞夢想家二連敗

PLG／林志傑致命三分球 富邦勇士退夢想家奪歷史首勝

相關新聞

SBL／轉隊打出代表作 李愷諺生涯首獲單周最佳球員

本季轉披裕隆戰袍的後衛李愷諺，擺脫過去幾個賽季的低潮，在新東家不僅獲得執行教練邱大宗的重用，更在上周兩場比賽中繳出平均1...

PLG／台新夢想家與秀傳醫療體系簽約 提供球員照護

台新夢想家籃球隊今天和秀傳醫療體系、阿斯貝克運動科技公司簽約，秀傳醫療體系等將為夢想家籃球隊推出「運動醫學無縫服務」，提...

PLG／攻城獅彩帶烏龍 領航猿提申訴

職籃新聯盟P. LEAGUE+（PLG）昨天剛結束新竹街口攻城獅隊主場周賽事，今天桃園領航猿隊就針對和攻城獅進行的例行賽...

PLG／開幕兩周吸百萬粉 富邦勇士主場接棒

職籃新聯盟P. LEAGUE+（PLG）昨天結束12月4場賽程，聯盟今天公布，4場進場總人數為23494人，YouTub...

SBL／璞園慘吞10連敗顏行書發文怪球員 網友：管不動？

SBL璞園隊開季0勝10敗，創下難堪紀錄，璞園教練顏行書昨在個人臉書發文，表示年輕球員不看影片不會進步。 顏行書寫道，隊上洋將喬登問，「教練，他們是不是都沒看自己比賽的影片？我們的年輕球

SBL／李愷諺飆新高 裕隆賞璞園10連敗

10月底迎接寶貝兒子誕生，裕隆隊後衛李愷諺「生子後」寫突破，昨天碰璞園隊轟下生涯新高21分，率隊以78：64逆轉勝，單周...

PLG／富邦外援聯手 破攻城獅主場

開幕戰順利迎接隊史首勝，新竹街口攻城獅隊昨天面對富邦勇士隊又打出12：0漂亮開局，但沒能擋下富邦雙外援賈西亞和塞瑟夫，遭...

UBA／中州傷兵潮 許智超發起募款

上學年創隊史最佳的季軍戰績，中州科大109學年UBA公開男一級旅程卻走得辛苦，前兩戰就傷了3員大將，蒙古射手白薩也成傷兵...

UBA／衛冕軍下三分雨 健行領軍6隊率先晉8

109學年UBA公開男一級預賽第三階段今天收兵，目前8強已經有6隊出線，包括第三階段「地主」政治大學在內，世新大學、台灣...

PLG／賈西亞屠獅 富邦連兩周踢館成功

昨天迎接隊史第一場勝利，新竹街口攻城獅隊開幕周第二戰碰富邦勇士隊，開賽就拉出12：0強攻，但兩位數領先半場打完反以1分落...

SBL／九太擋不住！台啤收開季10連勝

第18季SBL不知輸球何滋味的衛冕軍台啤隊，今天雖遇高雄九太科技隊糾纏，下半場仍靠點點開花的團隊戰力拉開領先，最終以94...

SBL／台啤范士恩打出15分10板代表作 94:77勝九太拉出10連勝

【賽事報導】 台啤隊上半場雖僅以42:39微幅領先九太，但在第三節打出27:19攻勢拉開距，最終就以94:77大勝，拉出開季10連勝。其中台啤范士恩打出個人代表作，全場攻下15分、10籃板

熱門新聞

NBA／丁威迪恐賽季報銷 美媒向籃網喊話：簽回林書豪

NBA／里拉德31分領軍復仇 拓荒者強勢收尾力克湖人

NBA／爛到載入史冊 開季烏布瑞連投17次三分未進

艇翻網破鹿薨綠軍倒 王者氣質還是湖人最強大

MLB／道奇56號最佳選手 郭泓志不死鳥傳奇登上官網

NBA／裁判報告承認漏哨 柯瑞妹夫致勝3分本應不算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。