PLG／台新夢想家與秀傳醫療體系簽約 提供球員照護

台新夢想家籃球隊今天和秀傳醫療體系、阿斯貝克運動科技公司簽約，秀傳醫療體系等將為夢想家籃球隊推出「運動醫學無縫服務」，提供預防醫學等專業服務，提供籃球員醫療照護。

福爾摩沙台新夢想家籃球隊今天下午在彰化秀傳醫院舉辦記者會，宣布台新夢想家籃球隊、秀傳醫療體系以及阿斯貝克運動科技公司簽約合作，出席的有台新夢想家籃球隊董事長張承中、秀傳醫院首席副院長黃士維以及阿斯貝克運動科技公司董事長黃柏文等人。

張承中受訪時說，夢想家籃球隊在彰化生根已4年，這段時間要感謝秀傳醫療體系對球隊的協助，今天的簽約代表球隊和秀傳醫療體系等擴大協助範圍，除了球員就醫之外，醫療團隊也會協助球員的訓練和復健，球員也會和醫生、護理師下鄉推廣正確的運動知識。

黃士維指出，夢想家是彰化在地的籃球隊，醫院基於服務在地的理念，做為專業籃球員的後盾，提供他們最好的健康服務以及最好的運動傷害治療，醫院的醫師、營養師以及復健團隊都會幫忙夢想家籃球隊，讓球員在場上有最好的表現。

黃柏文則說，計畫將採主動式防護醫療介入方式，由運動科技公司建構運動醫學服務單一窗口，以球隊為中心提供快速、便捷、人性化的就醫服務，也會以雙周會報方式結合骨科復健科運動醫學專員，針對球員的日常訓練狀況，在傷前、賽前及時提出調整，傷後針對性地訓練與復健等方式，讓球員能快速健康回到場上。