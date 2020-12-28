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SBL／璞園慘吞10連敗顏行書發文怪球員 網友：管不動？

聯合新聞網 / 綜合報導
璞園總教練顏行書。 報系資料照
璞園總教練顏行書。 報系資料照

SBL璞園隊開季0勝10敗，創下難堪紀錄，璞園教練顏行書昨在個人臉書發文，表示年輕球員不看影片不會進步。

顏行書寫道，隊上洋將喬登問，「教練，他們是不是都沒看自己比賽的影片？我們的年輕球員賽後會自己看比賽影片嗎？這是個好問題，因為我知道我自己會看會剪輯.........至於我的球員，我還真不知道」。

通常球隊教練會於賽後訪問將輸球責任一肩扛起，今顏行書選擇在社群網站發聲，除了內容像是在轉移輸球責任，不免引人猜測與隊上年輕球員間是否有嫌隙。

不少網友表示，「這種拉到檯面講幹嘛？」、「管不動所以發FB嗎？」、「教練不主動與球員溝通，還在網上出怪聲討拍。」同時也有人力挺，「書哥加油！」

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