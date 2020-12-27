PLG／賈西亞屠獅 富邦連兩周踢館成功

昨天迎接隊史第一場勝利，新竹街口攻城獅隊開幕周第二戰碰富邦勇士隊，開賽就拉出12：0強攻，但兩位數領先半場打完反以1分落後，加上沒能擋下富邦洋將賈西亞，最終以87：96吞敗，無緣主場2連勝。

攻城獅開幕周票房開紅盤，昨天首戰共有6688位球迷進場，今天吸引7236名球迷，開賽「獅子軍」就以12：0攻勢送給球迷，不過富邦靠賈西亞罰球取分後馬上反撲，首節已經追到28：29，半場打完更以44：43超前。

第三節攻城獅在李家瑞外線破網下要回領先，但富邦雙外援賈西亞和塞瑟夫都造成攻城獅重傷害，加上第四節張宗憲79：79時飆進突破平手僵局的關鍵三分球，富邦再取得領先優勢；攻城獅最後1分33秒靠洋將雷特外線破網，差距縮小到87：89，但最後幾波攻勢都無果，反觀富邦林孟學籃下補進保險分，加上賈西亞強攻得手，最終就以9分差奪勝，成PLG唯一不敗之師。

富邦指標球星「野獸」林志傑上周成擊敗台新夢想家隊功臣，今天得分雖掛零，但賈西亞有28分、16籃板「雙10」演出，塞瑟夫也有18分、11籃板，搭配張宗憲13分，連兩周「踢館」成功；攻城獅以洋將狠投23分最佳，李家瑞和成力煥各有16分，雷特12分、12籃板、5抄截。