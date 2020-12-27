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SBL／九太擋不住！台啤收開季10連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤中鋒范士恩攻下15分。記者余承翰／攝影
台啤中鋒范士恩攻下15分。記者余承翰／攝影

第18季SBL不知輸球何滋味的衛冕軍台啤隊，今天雖遇高雄九太科技隊糾纏，下半場仍靠點點開花的團隊戰力拉開領先，最終以94：77迎接10連勝，持續坐穩聯盟龍頭。

台啤首節以24：20領先，第二節在蔣淯安領軍下領先一度達兩位數；九太靠余純安外線、快攻連拿8分，助隊將差距縮小到39：40，但台啤在李啟瑋快攻得手下拉出跨節10：0攻勢，差距又回到兩位數。

第四節李啟瑋和黃泓瀚接連在外線開火，加上范士恩、洋將米勒都有兩位數得分演出，終場就仍以17分差距迎接勝利。

台啤今天全員上陣、11人有得分記錄，其中5人得分兩位數，中鋒范士恩15分，李啟瑋14分，上季「雙料MVP」蔣淯安13分、7助攻、6抄截，米勒和朱億宗也各有12分進帳；九太以洋將布蘭登20分、17籃板、5助攻最佳，余純安13分是唯一得分兩位數的本土球員。

台啤10連勝到手，下周轉戰板橋體育館有機會挑戰裕隆隊第5季保持的開季最長12連勝紀錄，不過教頭周俊三仍謙虛說，今天九太壓迫性防守和轉換攻擊表現不錯，值得球隊學習，「中場時提醒球員，壓迫下出手要更合理，還有籃板的保護，下半場才有防守帶動進攻。」

九太昨天輸給裕隆隊，今天挑戰台啤功虧一簣，教頭劉嘉發點出球隊狀況，「碰到台啤和裕隆，總是第三節第四節就發生很多失誤。」他認為子弟兵上半場表現算不錯，但全場15次失誤仍是問題，必須盡快找到解決之道。

九太洋將布蘭登攻下全場最高20分。記者余承翰／攝影
九太洋將布蘭登攻下全場最高20分。記者余承翰／攝影
台啤李啟瑋（左）和九太于煥亞積極爭球。記者余承翰／攝影
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藝人李李仁（右）和任賢齊到場為九太加油。記者余承翰／攝影
藝人李李仁（右）和任賢齊到場為九太加油。記者余承翰／攝影
余純安（中）攻下九太本土最高的13分。記者余承翰／攝影
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台啤 李啟瑋 蔣淯安

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