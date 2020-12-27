SBL／九太擋不住！台啤收開季10連勝

第18季SBL不知輸球何滋味的衛冕軍台啤隊，今天雖遇高雄九太科技隊糾纏，下半場仍靠點點開花的團隊戰力拉開領先，最終以94：77迎接10連勝，持續坐穩聯盟龍頭。

台啤首節以24：20領先，第二節在蔣淯安領軍下領先一度達兩位數；九太靠余純安外線、快攻連拿8分，助隊將差距縮小到39：40，但台啤在李啟瑋快攻得手下拉出跨節10：0攻勢，差距又回到兩位數。

第四節李啟瑋和黃泓瀚接連在外線開火，加上范士恩、洋將米勒都有兩位數得分演出，終場就仍以17分差距迎接勝利。

台啤今天全員上陣、11人有得分記錄，其中5人得分兩位數，中鋒范士恩15分，李啟瑋14分，上季「雙料MVP」蔣淯安13分、7助攻、6抄截，米勒和朱億宗也各有12分進帳；九太以洋將布蘭登20分、17籃板、5助攻最佳，余純安13分是唯一得分兩位數的本土球員。

台啤10連勝到手，下周轉戰板橋體育館有機會挑戰裕隆隊第5季保持的開季最長12連勝紀錄，不過教頭周俊三仍謙虛說，今天九太壓迫性防守和轉換攻擊表現不錯，值得球隊學習，「中場時提醒球員，壓迫下出手要更合理，還有籃板的保護，下半場才有防守帶動進攻。」