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SBL／裕隆退九太奪4連勝 台銀艾爾文傷退不敵台啤

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台銀隊洋將艾爾文在第二節扭傷退場。圖／中華籃球協會提供
台銀隊洋將艾爾文在第二節扭傷退場。圖／中華籃球協會提供

第18季SBL耶誕節後繼續在和平籃球館舉行，其中3連勝的裕隆隊在出戰九太科技隊的比賽中，靠著呂政儒全場猛轟21分，搭配上斑霸、克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）皆有雙十演出，終場以83：72擊敗九太收下4連勝，至於台銀隊則是在洋將艾爾文（Zak Irvin）上半場就扭傷退場的情況下，以67：80不敵台啤隊。

本季吞下的兩敗都是對戰台啤的裕隆，在前一場比賽以3分差距險勝璞園隊後，今天對決九太則是展現多點開花的攻勢，全隊共5人得分來到雙位數，其中「男模」呂政儒攻下全場最高的21分，近況極佳的後衛李愷諺則有15分、7籃板、6抄截、3助攻的全能成績單。

而九太今天雖然于煥亞與洋將布蘭登（Branden Dawson）皆拿下21分，但在下半場卻出現貧攻的狀況，讓裕隆在第三節拉出單節27：18的攻勢，終場裕隆也以11分差距收下4連勝，以6勝2敗繼續穩坐第二名。

至於前一場比賽靠著土洋聯手發揮大勝九太38分的台銀，今天洋將艾爾文卻在第二節一次切入過程中扭傷右腳踝，被擔架抬離場，在台銀缺少了洋將助拳的情況下，台啤也在第三節打出25：10的攻勢奠定勝基，終場台啤就以13分差距收下開季9連勝。

台啤今天以洋將米勒（J.D. Miller）拿下22分、13籃板表現最佳，黃聰翰則是投進3顆三分球進帳20分，台銀謝宗融雖然持續繳出10分、12籃板的雙十成績單，但全隊僅有他與艾爾文得分來到雙位數。

台啤 呂政儒 米勒

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