SBL／任賢齊明到場為九太加油 新曲《一起衝》成隊歌

SBL耶誕周持續在和平籃球館舉行賽事，其中高雄九太科技也在今天預告，將在明天與台啤之戰邀請亞洲天王任賢齊到場表演，並宣布他的創作新曲《一起衝》將成為九太隊歌，任賢齊好友李李仁也將一同到場。

任賢齊是體育系畢業，對於運動非常支持，是歌、影、視三棲全能藝人，歌曲《心太軟》、《對面的女孩看過來》、《傷心太平洋》都是「流行神曲」，任賢齊與九太科技董事長沈會承相識已久，從SBL元年就力挺九太隊，最新創作歌曲《一起衝》，也成為九太隊隊歌，每次播放都能帶動現場搖滾氣氛。

任賢齊與李李仁將於明天前往和平體育館看球，也熱情邀約歌迷、球迷共同到場，任賢齊在粉絲專頁特別發布：「九太科技和小齊一同邀請大家一起看SBL，歡迎粉絲們一起來看球賽，一起嗨翻球場。」他還特別標注「高雄九太科技籃球隊加油」。

台北和平體育館入口處將會設立「小齊哥粉絲團報到處」看板，請粉絲排隊報到免費入場，歡迎球迷、歌迷與任賢齊、李李仁一起入場，為九太隊加油。