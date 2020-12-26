聽新聞
test
0:00 / 0:00
Live／SBL裕隆團隊進入佳境 二度交手九太力拼4連勝
【賽前報導】
超級籃球聯賽(SBL)耶誕節後首場比賽，由目前排名第二的裕隆納智捷交手高雄九太科技，這是雙方本季第二度交手。上回兩軍碰頭時，九太還居聯盟第二，但落敗後遭裕隆篡位，此後也呈現不同局面。裕隆在邱大宗發揮執教功力，洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯越來越融入團隊後，近期打出一波3連勝，戰績提升為5勝2負，都是輸給開季8連勝的台啤。
返歸九太近期苦吞3連敗，甚至包含本周慘敗台銀38分，教頭劉嘉發日前還發生車禍小意外，就盼今天能用一場勝利掃除霉運。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言