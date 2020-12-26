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Live／SBL裕隆團隊進入佳境 二度交手九太力拼4連勝

聯合新聞網 / 直播
裕隆納智捷洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）進入佳境，球隊也拉出一波3連勝。 中央社
裕隆納智捷洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）進入佳境，球隊也拉出一波3連勝。 中央社

【賽前報導】

超級籃球聯賽(SBL)耶誕節後首場比賽，由目前排名第二的裕隆納智捷交手高雄九太科技，這是雙方本季第二度交手。上回兩軍碰頭時，九太還居聯盟第二，但落敗後遭裕隆篡位，此後也呈現不同局面。裕隆在邱大宗發揮執教功力，洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯越來越融入團隊後，近期打出一波3連勝，戰績提升為5勝2負，都是輸給開季8連勝的台啤。

返歸九太近期苦吞3連敗，甚至包含本周慘敗台銀38分，教頭劉嘉發日前還發生車禍小意外，就盼今天能用一場勝利掃除霉運。

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