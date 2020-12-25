UBA／政大、世新第8勝順利到手 明拚8強門票

UBA公開男一級預賽第三階段本周在政治大學與台科大兩地開打，其中身為地主的政大在今天以93：66擊敗台體大後，與以73：55擊敗北市大的與世新大學，明天只要再贏球就能跨過晉級8強賽的9勝門檻，成為前兩支挺進下一階段的球隊。

世新今天在出戰北市大的比賽中上半場一度陷入苦戰，雖然陳建銘與「新台灣人」阿巴西就合力攻下42分，但全場僅拿下73分不如教練何正峰預期，並直言板凳球員把場面搞得緊張兮兮，對於今年將目標放在前四強的世新來說，缺乏板凳深度可能成為一大硬傷。

球隊一哥陳建銘也強調，冠軍不是那麼容易可拿，得透過不斷失敗、不斷成長，即便千錘百鍊，都還未必能如願，因而他鼓勵學弟，要把握每一次上場機會，把平常練的、個人能力，盡情揮灑，且只要是合理的攻防、出手，縱然投不進，教練都可以接受。

在世新率先搶下第8勝後，今天在主場出賽的政大也在與台體大的比賽中展現多點開花的攻勢，全隊共5人得分來到雙位數，前鋒洪楷傑投進4顆三分球拿下18分、4抄截表現最佳，後場雙衛林彥廷、游艾喆則分別有10分、7籃板、7助攻、4抄截與8分、6籃板、7助攻、5抄截的全能演出，這三人本場比賽就完成13次抄截，讓台體全場共發生高達26次失誤。

在今天賽事結束後，政大與世新同為8勝1敗並列第一名，衛冕軍健行與國體、義守、台師大同為7勝2敗緊追在後，這6隊都有望在明、後天就搶下8強門票。