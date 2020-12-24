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SBL／只打半場好球 台啤賞璞園9連敗
半場才落後衛冕軍台啤隊3分，璞園隊新球季的開胡希望卻在下半場破滅，台啤第三節拉出14：4攻勢拉開領先，最終仍以75：58迎接第18季SBL開季8連勝，璞園則是苦吞9連敗。
璞園上半場在洋將喬丹發揮下，首節還以21：19領先，半場也僅以31：34落後，但易籃後進攻熄火，開節6分中僅拿6分，三節打完台啤領先擴大到59：41，最終以8連勝做為耶誕禮物。
台啤教頭周俊三坦言，上半場璞園跑位的確造成防守一些問題，提醒後球員做出調整，「小台」黃聰翰下半場手感也加溫，最終仍順利奪勝；他也強調，沒特別設定連勝目標，球隊都是一場一場做準備，每周根據對手做微調，「沒有特別要求（連勝場次），從基本防守做起，帶到團隊進攻。」
攻下台啤本土最高19分的黃聰翰，今天三分球9投5中，搭配洋將米勒22分、朱億宗13分；璞園以喬丹23分、17籃板最佳，不過他也是璞園唯一得分兩位數的球員，本土得分皆個位數，盧峻翔8分已是最高。
黃聰翰提到，球隊上半場外圍防守沒做很好，讓璞園進了5記三分球，下半場積極調整，壓制對手得分重點像是盧峻翔和射手群，差距自然拉大。
璞園第一節外線4投4中，上半場合計三分球9投5中，但下半場11次嘗試只再命中3球，教頭顏行書說：「這場我們只抵抗上半場而已，下半場我們出現很多攻防上面的問題，台啤就是支冠軍球隊，可以維持四節水準，這是我們年輕球員必須去學習的。」
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