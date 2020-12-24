快訊

英國電視台快報：英歐貿易協議敲定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／只打半場好球 台啤賞璞園9連敗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤隊洋將米勒（中）攻下22分、9籃板。記者侯永全／攝影
台啤隊洋將米勒（中）攻下22分、9籃板。記者侯永全／攝影

半場才落後衛冕軍台啤隊3分，璞園隊新球季的開胡希望卻在下半場破滅，台啤第三節拉出14：4攻勢拉開領先，最終仍以75：58迎接第18季SBL開季8連勝，璞園則是苦吞9連敗。

璞園上半場在洋將喬丹發揮下，首節還以21：19領先，半場也僅以31：34落後，但易籃後進攻熄火，開節6分中僅拿6分，三節打完台啤領先擴大到59：41，最終以8連勝做為耶誕禮物。

台啤教頭周俊三坦言，上半場璞園跑位的確造成防守一些問題，提醒後球員做出調整，「小台」黃聰翰下半場手感也加溫，最終仍順利奪勝；他也強調，沒特別設定連勝目標，球隊都是一場一場做準備，每周根據對手做微調，「沒有特別要求（連勝場次），從基本防守做起，帶到團隊進攻。」

攻下台啤本土最高19分的黃聰翰，今天三分球9投5中，搭配洋將米勒22分、朱億宗13分；璞園以喬丹23分、17籃板最佳，不過他也是璞園唯一得分兩位數的球員，本土得分皆個位數，盧峻翔8分已是最高。

黃聰翰提到，球隊上半場外圍防守沒做很好，讓璞園進了5記三分球，下半場積極調整，壓制對手得分重點像是盧峻翔和射手群，差距自然拉大。

璞園第一節外線4投4中，上半場合計三分球9投5中，但下半場11次嘗試只再命中3球，教頭顏行書說：「這場我們只抵抗上半場而已，下半場我們出現很多攻防上面的問題，台啤就是支冠軍球隊，可以維持四節水準，這是我們年輕球員必須去學習的。」

黃聰翰（左）攻下台啤隊本土最高的19分。記者侯永全／攝影
黃聰翰（左）攻下台啤隊本土最高的19分。記者侯永全／攝影
台啤隊朱億宗（右）運球突破。記者侯永全／攝影
台啤隊朱億宗（右）運球突破。記者侯永全／攝影

璞園 台啤 喬丹

延伸閱讀

NBA／雷納德改打三角戰術 泰隆魯盼傳承喬丹布萊恩經驗

NBA／砸3百萬美元買豪宅 小鮑爾與老闆喬丹當鄰居

SBL／盧峻翔飆生涯新高26分 璞園仍吞5連敗

NBA／喬丹高爾夫球場設備先進 無人機送餐影片瘋傳

相關新聞

SBL／只打半場好球 台啤賞璞園9連敗

半場才落後衛冕軍台啤隊3分，璞園隊新球季的開胡希望卻在下半場破滅，台啤第三節拉出14：4攻勢拉開領先，最終仍以75：58...

SBL／台銀洋將準大三元 破百大勝九太

台銀隊洋將艾爾文（Zak Irvin）上周SBL處女秀沒太突出表現，今天第2戰碰九太科技隊有截然不同演出，三節打完就有2...

UBA／助攻王奇蹟復出 救不了中州

上學年摘下UBA助攻王的中州科大主控陳柏宏，109學年UBA公開男一級預賽第二階段首戰就撞斷右膝前十字韌帶，本以為賽季直...

SBL／平安夜驚魂 劉嘉發車禍又輸球

高雄九太科技隊教頭劉嘉發今天場上、場外都失意，才開3個月的新車賽前遭擦撞小車禍，比賽則是被台銀隊一路壓著打，首節就以16...

籃球／U15代表隊對抗賽 光榮稱王、大倫封后

世界中學生籃球U15錦標賽代表隊對抗賽今天進行最終日賽程，女子組由苗縣大倫抱走冠軍金盃，男子組則由新北光榮3分差力退苗縣...

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

超級籃球聯賽(SBL)今天在和平籃球館進行的第二場比賽，由開季7連勝排名第一的台啤籃球，迎戰8連敗的桃園璞園隊，兩隊情勢賽前是一面倒，但上次兩隊交手，璞園打出水準之作，把台啤逼至延長賽才落敗，因此兩軍

Live／SBL三度交鋒九太 台銀洋將登場尋求止敗

【賽前報導】 超級籃球聯賽(SBL)於今天在和平籃球館進行的首場比賽，由4勝3負排名第三的高雄九太科技，迎戰2勝5負台灣銀行，兩軍目前都處於二連敗，而這場是兩隊本季第三度交鋒，前兩戰都是九太

UBA／狂飆23記三分彈 義守轟垮北市大

台北溫度沒預期中寒冷，義守大學射手群火力全開，全隊11位球員聯手飆進23顆三分球，創下本季新高，109學年UBA公開男一...

CBA／等不到林書豪回歸 老東家首鋼簽下第三洋將

由於FIBA沒有即時提供NBA由中國方面發給許可函，導致林書豪與勇士達成簽約協議最終走上破局一途，而勇士之後選擇簽下並釋出菜鳥前鋒潘博頓（Elijah Pemberton），且以雙向合約形式找回托斯卡

PLG／攻城獅拚防疫 場內禁售飲食

體育署昨天通知SBL與PLG，依照中央疫情指揮中心規定，即日起室內活動場內不得販售飲食，除了補充水分外將禁止飲食，本周移...

籃球／配合防疫原則 HBL與UBA進場也禁飲食

新冠肺炎疫情昨天出現本土案例，中央疫情指揮中心擴大防疫規範，今天體育署也配合中央政策公告相關規定，包括SBL和PLG都將...

PLG／推限量商品！ 富邦主場周跨潮流圈

不只開幕周準備超強卡司迎接球迷，台北富邦勇士隊今天再宣布，明年1月2日和3日的開幕周「富邦投信 籃球有嘻哈 Braves...

熱門新聞

中職／昔日同袍招手 米蘭達出走兄弟可能另有其因

影／摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

中職／陳江和與體能教練爭執對簿公堂 球團：已懲處

大聯盟失傳的絕技 逆天旋轉的螺旋球

NBA／安戴托昆波錯失罰球 泰托姆神奇打板三分氣走公鹿

NBA／安比德末節爆發逆轉巫師 衛少加盟首戰繳大三元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。