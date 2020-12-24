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UBA／助攻王奇蹟復出 救不了中州

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中州主控陳柏宏（右）驚奇復出。圖／大專體育總會提供
中州主控陳柏宏（右）驚奇復出。圖／大專體育總會提供

上學年摘下UBA助攻王的中州科大主控陳柏宏，109學年UBA公開男一級預賽第二階段首戰就撞斷右膝前十字韌帶，本以為賽季直接報銷，不料今天第三階段他披掛上陣還上場35分鐘，但球隊以58：72不敵文化大學，吞下第4敗。

陳柏宏「復出」8投中2、加上2罰2中，拿6分、8籃板、3助攻、2抄截，另出現5失誤，教頭許智超形容子弟兵異於常人，且因右膝後十字韌帶沒斷，加上另3條韌帶超強，陳柏宏體能、體質又絕佳，經台中榮總、彰化秀傳醫院的兩位名醫診斷、評估後，確認他只要戴上好臒膝理應可再上場拚拚看，但未來仍得動刀。

陳柏宏說，上月27日受傷後，除了就醫，他有就自我加強肌力，沒閒下來過，一切都是為了再回球場，約一周前歸隊，開始參加練球，今天初體驗，除了右膝好像「少了一個什麼」，其他都還ok。

3年前曾傷了左膝十字韌帶的陳柏宏也提到，這次的確詭異，台中榮總、彰化秀傳幫他看診的兩位名醫都異口同聲說這「不正常」，不過相較上次前十字韌帶、半月軟骨都傷，這次半月軟骨沒問題，還能上場算是不幸中的大幸。

中州第二階段傷兵猛營，蒙古射手白薩腓骨斷裂，最後一階段才回得來；大四前鋒楊子毅今天已動手術，一樣右膝前十字韌帶的大一菜鳥控衛李威瑨下月15日動刀，儘管陳柏宏神奇歸隊，想搶8強難度仍高。

許智超

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