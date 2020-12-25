雙聯盟惡鬥曾重創台灣棒壇 如今籃壇也會步入後塵？

2020年進入倒數計時階段，受到新冠疫情席捲全球下，各國職業運動都受到不小衝擊。深受疫情重擊的美國職業籃球NBA已在耶誕假期前夕開打。至於疫情受到較好控制的台灣，一個嶄新的籃球職業聯盟P.League+，上周於彰化體育館內爆滿觀眾面前揭開序幕，這表示2021年將是台灣籃壇不平靜的一年。

P聯盟成立著實攪亂了台灣籃壇一池春水，過去SBL在籃協獨大掌握台灣籃壇下，P聯盟的出現讓許多台灣籃球人才有多一份選項。然而P聯盟能否一直延續開季所帶來的人氣與熱度？才是在台灣籃球界占有一席之地的關鍵。

另一方面，身為過去台灣籃壇唯一選擇的SBL(超級籃球聯賽)，則是在P聯盟開打前夕，球團委員會發布針對「惡劣性」跳槽到其他聯盟球員的懲治辦法。也就是說，若SBL所屬球員及未經選秀制度與球團同意而違規跳槽其他聯盟者，將會受到SBL禁賽3年處分。其中關鍵就是「球團同意」所衍生的「離隊同意書」，再度成為資方控制勞方的緊箍咒。

雖SBL一直以來都已「非職業」聯盟而自居，但是自開打以來，SBL被視為是重建職籃的基礎，但由於無法跳脫出「職業」與「非職業」之間選項的束縛，乃至於SBL過去曾有一票難求的光景，可是終究無法持續，導致每況愈下，如今的困境相對反映在進場觀眾人數上。

台灣籃壇如今出現雙聯盟的情況，相信許多關心台灣體壇的球迷們並不陌生。因為過去在台灣棒壇是曾經出現過兩個「職業」棒球聯盟，分別是現存中華職棒與已消失的台灣大聯盟。

超級籃球聯賽(SBL)屬於籃協官方的賽事，開幕戰由體育署長張少熙開球，象徵其背後有著政府的支持。 中華籃協提供

當年由於轉播權之爭所引發的雙聯盟效應，確實是重擊了台灣棒壇長達6年之久。在此期間，中華職棒聯盟為了防範自家明星球員跳槽，因此祭出了所謂的「叛將條款」，導致當時一票棒球一線球星因為被台灣大聯盟網羅而慘遭中職永久封殺。其中的關鍵點就是當時這些球員未經球團同意而轉隊，和現今SBL所發布聲明幾乎如出一徹。只是SBL僅祭出禁賽三年的罰責，當年的中職是使用永不錄用來威嚇球員而已。

中職的叛將條款一直到2013年才正式的走入歷史。可是現有的FA制度仍舊有許多不合理，其中與球團沒有合約的球員，必須被球團釋出併取得離隊同意書後才能成為自由球員的條款，更是抹殺了許多選手的工作權。甚至直至今日，離隊同意書仍舊是中職球團在任用轉隊球員時所需的附件之一，這間接的令勞方處於劣勢。從職棒開打之初至今已有30年之久。

雖SBL再次聲明這次做出的決策，並非與中職當年的「叛將條款」相同，可是終究是對於球員工作權做出了一定的限制。這一紙「離隊同意書」過去已扼殺許多台灣棒球員的職業生涯，如今是否會箝制台灣籃球員，相信未來幾年將會浮上檯面。

P聯盟開幕戰滿場，顯示出台灣民眾對於籃球運動的熱愛，但也被外界質疑能夠撐多久？ P聯盟提供

然而P聯盟開幕周所呈現的榮景，再次顯示出台灣民眾對於籃球運動的熱愛。因為過去在SBL無力尋求突破並提振乏力下，球迷只是用最直接的方式投下不信任票，導致台灣籃壇一度成為一灘死水。如今有P聯盟出現，能否為台灣籃壇帶來一絲曙光，仍須觀察。至於未來P聯盟要如何永續經營下去，聯盟與球團間關係的維繫將會是至關重要。不過，在此之前台灣球迷要慶幸還能享受台灣「黃金一代」，於球場上為台灣籃壇所激起的籃球熱情。