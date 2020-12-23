籃球／SBL、PLG將禁飲食 攻城獅不擔心影響球迷進場

中央疫情指揮中心在昨天公告跨年等大型集會活動必須全程配戴口罩，且除補充水分外禁止飲食的規定後，今天體育署也配合中央政策公告相關規定，包括本月已先後開打的SBL與PLG都將禁止飲食，而本周迎接主場開幕戰的新竹攻城獅將是首當其衝，不過球團總經理高景炎強調將會依照政府規定行事。

新冠肺炎疫情在昨天發生本土案例，讓中央疫情指揮中心擴大防疫規範，中華籃協也在今天接獲體育署通知並宣布，即日起室內活動將要全程配戴口罩，不得飲食，也不得販賣食品，故正在舉行中的18屆SBL超級籃球聯賽，即日起比賽球場將不開放飲食及販售，並嚴格要求所有進出人員全程配戴口罩。

而上周才剛在彰化體育館開打的新職籃PLG，也在接獲體育署通知後將於本周新竹的兩場賽事中配合施行，聯盟執行長陳建州強調，「我們昨天有跟體育署有關單位聯繫，也會遵照政府規定，在這次狀況發生前我們就已經高標準去做（防疫工作），現在就是加入不能飲食這部分，但補充水分還是可以。」

攻城獅總經理高景炎也強調將會全力配合國家政策，至於是否擔心球迷進場意願，他則說：「球迷進場就是希望看到精采的比賽以及體驗周邊活動，雖然現在不能飲食，但我相信大家對於籃球的熱情依舊是很足夠的，相信還是會有很多人進場支持。」