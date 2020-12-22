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PLG／劉義祥推擠女性友人事件 領航猿：當時未到職不追究

聯合新聞網 / 綜合報導
領航猿隊針對教頭劉義祥(右四)事件做出說明。 中央社
領航猿隊針對教頭劉義祥(右四)事件做出說明。 中央社

P聯盟領航猿籃球隊陷入總教練劉義祥負面新聞風波，球團於今天代其宣布請辭外，也針對其涉及事件做出說明：

日前部份媒體報導本隊劉義祥總教練相關新聞，經本球團詳查後，說明如下 :

1. 媒體報導109年12月12日劉義祥與五名友人聚會事件，經球團查證後，確認並無媒體虛擬之幫派人士，單純朋友聚會。

2.該員於109年5月份與女性友人推擠事件，實為朋友間爭吵誤會，且亦尚未到職，不予追究。

劉義祥總教練表示因其個人行為引發風波，雖未有任何違法事實，卻因出入不適當場所，違背球團和聯盟的規章以及球迷的期待，不願造成球團及聯盟困擾，盼請辭負責；球團再三慰留不成，只能尊重個人意願勉予同意，深感遺憾。

本隊楊宜峰將以執行教練身份暫代領航猿總教練。未來本球團也持續以高規格標準檢視球隊相關人員，不負球迷及聯盟期待。

幫派

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