PLG／數據修正 領航猿里德成史上首名大三元

PLG桃園領航猿洋將里德20日對戰夢想家，繳出18分、11籃板、9助攻「準大三元」成績，聯盟經檢視影片，今天修正數據，改為10次助攻，里德成為首名締造大三元的球員。

台灣職業籃球聯盟P.League+（簡稱PLG）領航猿昨天在彰化縣立體育館以103比83擊敗台新夢想家，隊史首勝入袋，洋將傑克（Kadeem Jack）、里德（DavonReed），以及以本土球員身分加盟的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）功不可沒。

里德昨天上場40分鐘，拿下18分，外加11籃板、9助攻，只差1助攻就完成大三元成績，聯盟今天晚間表示，瞭解數據對球員的重要性，因此反覆觀看影片力求正確，確認攻守紀錄員少計1次，里德確實有10次助攻，因此成為PLG史上首名完成大三元成就的球員。

聯盟強調，主動面對紀錄錯誤進行修正，未來將加強相關人員的訓練督導。