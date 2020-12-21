SBL／呂政儒回家鄉 合體鐵人主播

同是台南的北漂運動人，SBL裕隆隊隊長「男模」呂政儒及鐵人體育主播侯以理，今天在台南一中體育館試營運暨開幕記者會合體，兩人擔任場館大使分享場館四大特色，也現場體驗健身房頂級器材。

呂政儒從台南市復興國中畢業後就赴台北展開籃球逐夢旅程，至今將近20年，每年平均於SBL賽季出賽超過27場，加上賽季外中華隊集訓及亞錦賽、瓊斯盃等高強度國際賽事，堪稱鋼鐵男模。

呂政儒表示，身為職業運動員，要有職業級的心態，每一次練習和比賽不只是為了自己，更是扛著所有球迷的期待，也隨時砥礪自己養成規律運動和均衡飲食的習慣來保持體能，他笑說：「台南的美食真的是運動生涯的一大難關，不自覺就一口接一口，每次回台南都要更加倍運動訓練來還債，但台南運動風氣慢慢有在提升，像是台南一中體育館的健身房也開放單次入場，我回台南也可以保持多吃美食多運動的正向循環。」

昨天才剛完成台北馬拉松全馬的侯以理是道地台南人，在台南女中求學時期除了騎車上下學、加入田徑隊之外，也經常和同學老師們在校園內運動來儲備大考需要的體力；她很認同台南一中校方開放校園運動場館的決定，一方面減少場館的閒置時間，也能滿足台南市民朋友的運動需求，是台南市民一大福音。

侯以理也力挺南一中體育館每周六上午6點到12點規劃的「健身房女性友善時段」，她說：「以前曾經有過找姊妹朋友們去健身房運動，卻被以『健身房都是男生，太陽剛』為理由拒絕，也確實有因為對健身房的刻板印象而不敢去運動的女生，這是相當可惜的。」