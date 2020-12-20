PLG／被開幕戰氣勢震撼 賴國維迎重返國內舞台首戰

「小福星」賴國維在暌違台灣籃壇五年後，今天將代表桃園領航猿在PLG例行賽登場，昨天有到場觀看開幕戰的他直言，聽到近滿場球迷的呼喊聲確實讓他感到相當震撼，也直言如果有機會長留台灣籃壇並且陪伴家人，將會是他所期待的。

曾效力SBL台啤四個賽季的賴國維，在2015年後將重心轉往中國大陸「野球」界發展，不過今年受到疫情影響，加上兒子年初剛出生，讓他在與球隊討論後決定先尋求登上PLG舞台的機會，來維持自身體能與球感，並在日前與領航猿達成加盟協議，正式重返台灣籃壇。

賴國維指出，由於過去幾年在大陸打「野球」比較偏向於國內假日聯賽性質，練球的時間不多，球隊陣容也會時時變化，讓他直言剛回來加入領航猿訓練時確實有點辛苦，「剛加入後，我的腿大概酸了一整個禮拜，不過現在已經慢慢找到節奏了。」

對於PLG開幕戰氣氛熱絡，昨天比賽尾聲到場的賴國維也坦言聽到球迷的聲音時其實相當震撼，雖然他仍不排除在疫情和緩後再到大陸，但如能長留PLG舞台也會是他所期待，「當然能夠留在這邊，還可以陪家人，會是選項之一。」