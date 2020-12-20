快訊

女機師2同事確診！ 其中1人只居檢3天就外出趴趴走

輕度颱風「科羅旺」生成 預測路徑出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／被開幕戰氣勢震撼 賴國維迎重返國內舞台首戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
賴國維將在暌違五年後，迎接重返國內籃球舞台後的首場比賽。圖／取自桃園領航猿粉絲團
賴國維將在暌違五年後，迎接重返國內籃球舞台後的首場比賽。圖／取自桃園領航猿粉絲團

「小福星」賴國維在暌違台灣籃壇五年後，今天將代表桃園領航猿在PLG例行賽登場，昨天有到場觀看開幕戰的他直言，聽到近滿場球迷的呼喊聲確實讓他感到相當震撼，也直言如果有機會長留台灣籃壇並且陪伴家人，將會是他所期待的。

曾效力SBL台啤四個賽季的賴國維，在2015年後將重心轉往中國大陸「野球」界發展，不過今年受到疫情影響，加上兒子年初剛出生，讓他在與球隊討論後決定先尋求登上PLG舞台的機會，來維持自身體能與球感，並在日前與領航猿達成加盟協議，正式重返台灣籃壇。

賴國維指出，由於過去幾年在大陸打「野球」比較偏向於國內假日聯賽性質，練球的時間不多，球隊陣容也會時時變化，讓他直言剛回來加入領航猿訓練時確實有點辛苦，「剛加入後，我的腿大概酸了一整個禮拜，不過現在已經慢慢找到節奏了。」

對於PLG開幕戰氣氛熱絡，昨天比賽尾聲到場的賴國維也坦言聽到球迷的聲音時其實相當震撼，雖然他仍不排除在疫情和緩後再到大陸，但如能長留PLG舞台也會是他所期待，「當然能夠留在這邊，還可以陪家人，會是選項之一。」

PLG 台啤 SBL

延伸閱讀

PLG／開幕戰氣氛佳 領航猿陳冠全：瓊斯盃台韓戰才有

大陸昨新增確診23例 本土1例在遼寧

PLG／乘載CBA記憶 近滿場觀眾相挺

PLG／球給志傑 勇士奪PLG首勝

相關新聞

Live／SBL裕隆漸入佳境 璞園力爭脫離7連敗命運

超級籃球聯賽(SBL)今天首場比賽，由4勝2負的裕隆納智捷對上0勝7負的璞園，裕隆隊呂政儒與洋將克理斯瑪斯雙雙傷癒歸隊，昨天對九太打出火力強大一役，斑霸、克理斯瑪斯及李愷諺均攻下得分、籃板「雙十」表現

PLG／球迷、球員聯手掃質疑 陳建州：好的開始好的回應

儘管從7月成立以來飽受各方質疑，甚至還在例行賽開打前面臨場外風波，但P. LEAGUE＋（PLG）在今天的歷史首戰中用近...

PLG／不是只有加油 楊敬敏、張宗憲盼給球迷更多娛樂

P. LEAGUE＋（PLG）在今天舉行歷史性的第一戰，最終由作客的台北富邦勇士隊擊敗地主台新夢想家隊拿下首勝，而本場比...

PLG／被開幕戰氣勢震撼 賴國維迎重返國內舞台首戰

「小福星」賴國維在暌違台灣籃壇五年後，今天將代表桃園領航猿在PLG例行賽登場，昨天有到場觀看開幕戰的他直言，聽到近滿場球...

PLG／乘載CBA記憶 近滿場觀眾相挺

暌違20年國內職籃在昨天由P. LEAGUE＋（PLG）承接了中華職籃（CBA）火炬，於彰化體育館燃起戰火，不僅球場周邊...

PLG／球給志傑 勇士奪PLG首勝

新職籃P. LEAGUE＋（PLG）昨天在彰化體育館舉行元年例行賽開幕戰，由地主台新夢想家隊出戰台北富邦勇士隊，作客的富...

PLG／一手催生PLG 陳建州開場致詞哽咽感觸深

「黑人」陳建州一手催生台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+，今天迎接開幕戰，執行長陳建州開場致詞語帶哽咽，他解釋，突然許...

PLG／秉持勿枉勿縱精神 領航猿暫停劉義祥職務

國內新職籃PLG桃園領航猿隊總教練劉義祥近來遭媒體報導捲入場外風波，領航猿球團在今天發出聲明表示，雖然經初步調查報導不確...

SBL／洋將艾爾文首亮相送5助攻 台銀仍不敵衛冕軍

台銀隊洋將艾爾文（Zak Irvin）在來台之路一波三折後，今天總算在與台啤隊之戰首度亮相，儘管在體能調節仍未上軌道，與...

SBL／呂政儒本季首位遭驅逐出場 裕隆逆轉勝九太

SBL裕隆納智捷射手呂政儒今天第3節集滿兩次不合運動精神犯規遭驅逐出場，也激發全隊士氣，第4節開局靠著一波12比0攻勢後...

圖輯／PLG開幕戰彰化熱鬧登場 勇士3分差擊敗夢想家

P+職籃開幕戰今天下午在彰化體育館熱鬧登場，比賽前三節福爾摩沙台新夢想家在主場球迷的歡呼下一路領先，主將楊敬敏單場拿下3...

Live／SBL台銀迎洋將出關助陣 力阻台啤挑戰]開季6連勝

SBL本日第二戰，由開季5連勝的台啤出戰台銀。衛冕軍台啤在上季MVP蔣淯安帶領下持續長紅，目前是聯盟唯一不敗之師，要繼續推進開季6連夢；對手台銀在老將張博勝領軍下雖有不同面貌，打出更有競爭力的比賽內容

熱門新聞

OB賽／陽建福球速嚇嚇叫 引起球迷一震驚呼

OB賽／收到洪騰勝召集令 洪一中挖出發霉手套先發蹲捕

OB賽／83歲洪騰勝推廣軟棒 但兄弟象已不可能回職棒

NBA／林書豪與勇士達協議 簽約卡在中方發函FIBA

富邦U18／王威倫快腿勝王威晨當年 教頭讚苦幹型進步多

PLG／林志傑致命三分球 富邦勇士退夢想家奪歷史首勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。