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SBL／洋將艾爾文首亮相送5助攻 台銀仍不敵衛冕軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台銀隊洋將艾爾文首次出賽拿下4分、8籃板、5助攻。圖／中華籃球協會提供
台銀隊洋將艾爾文首次出賽拿下4分、8籃板、5助攻。圖／中華籃球協會提供

台銀隊洋將艾爾文（Zak Irvin）在來台之路一波三折後，今天總算在與台啤隊之戰首度亮相，儘管在體能調節仍未上軌道，與球隊也僅有一次練球機會的情況下，他全場僅拿下4分，但送出全隊最高的5助攻，不過台銀仍是以61：69不敵衛冕軍台啤。

台銀今年雖然早早就敲定洋將人選艾爾文，不過他卻在檢疫與來台程序上不斷延誤，成為SBL五隊中唯一一名開季後還無法加入球隊的洋將，即使如此，球隊教練陳國維仍是對他寄予厚望，認為他的全能身手將會對球隊有相當大的幫助。

本周才完成14天居家檢疫的艾爾文，也在與球隊僅有一次練習的情況下，於今天與台啤之戰請纓上陣，不過他出賽23分鐘，出手9次僅進兩球拿下4分，進攻手感明顯受到調整時間不及影響，但仍賣力抓下8籃板並送出5次助攻，展現全能身手。

而台啤今天不僅洋將米勒（J.D. Miller）拿下20分、10籃板、4阻攻，近期手感回溫的黃聰翰也有16分貢獻，在兩人領軍下台啤三節打完就取得20分領先優勢，最終也輕鬆收下6連勝。

至於裕隆與九太隊之戰，裕隆展現多點開花攻勢，共5人得分來到雙位數，其中3人還繳出雙十成績單，後衛李愷諺拿下15分、11籃板、7助攻，洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）26分、11籃板，幫助裕隆以97：82擊敗九太。

不過上役歸隊的裕隆「男模」呂政儒，在今天比賽過程中吞下兩次違反運動精神犯規，其中包括一次為隊友克里斯瑪斯出氣，向九太吳宏興架拐子，成為本賽季首位遭驅逐出場的球員。

台銀 台啤

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