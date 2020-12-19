大專3X3籃球晉級隊伍出爐 20日爭冠與國手資格
中華民國大專院校3X3籃球錦標賽暨亞洲大學3X3籃球錦標賽選拔，今天在台中火車站前廣場開打，男子組8強已全部出爐，明天將進行最終決賽並爭取國手資格。
今年大專3X3籃球錦標也是亞洲大學3X3籃球錦標賽選拔，公開賽男、女前2名將可代表台灣，挑戰由亞洲大學運動總會（AUSF）所舉辦的2021亞洲大學3X3籃球錦標賽，透過籃球與亞洲各國好手切磋、交流。
今年公開男子組共有18支隊伍報名參賽，今天預賽結束後僅取前8名晉級，而由呂威霆、白曜誠、蘇文儒以及邱子軒等UBA大專籃球聯賽正規軍所組成的義守大學A，今天以全勝之姿輕鬆闖關。
呂威霆賽後表示，賽前都會針對敵隊陣容擬定作戰策略，不過首役因手感沒熱開贏的比較驚險，希望明天大家都可以更快找到比賽狀態。
邱子軒則指出，雖然過去有多次比賽經驗不過因為球員性質不同，所以要將累積的經驗做調整來應付這次比賽，「很想代表台灣打亞大錦標賽，不過先一場一場穩穩拿下」。
至於女子組方面，今年共有22隊報名參賽，經過首日激戰後，4強已提前出爐，2019年曾勇奪亞大3X3籃球錦標賽女子組冠軍的強豪文化大學，今年依舊來勢洶洶，在一姐徐玉蓮領軍下強勢叩關4強。
對於明天比賽，徐玉蓮則強調，除希望團隊能打得更沈穩外，明年將畢業的她，也期許能好好把握學生生涯的每場球賽。
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