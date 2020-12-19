PLG／一手催生PLG 陳建州開場致詞哽咽感觸深

「黑人」陳建州一手催生台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+，今天迎接開幕戰，執行長陳建州開場致詞語帶哽咽，他解釋，突然許多畫面湧上心頭，看到滿場球迷，忍不住掩面落淚。

台灣睽違20年，再度出現職籃，P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天在彰化縣立體育館舉行開幕戰，由夢想家與富邦勇士交手，賽前也邀請推動成立聯盟的執行長陳建州致詞。

陳建州上台致詞時，面對著近6000名球迷，他哽咽地表示，「謝謝大家來，謝謝」，並當場掩面落淚，他也不忘向球迷鞠躬，再次表達謝意。

「短時間要完成這項任務（成立PLG）有很多環節，每天都要想，怎麼樣把事情做好，才不會辜負大家。」陳建州想到過去一段時間壓力，在看到滿場球迷後，讓他忍不住當場抒發情緒。

回憶起當下心情，陳建州坦言，今天是這幾個月來最平靜的一天，他抱持著參加成果展的心情參與開幕戰。

即使走到場邊，陳建州在比賽過程中，也不時在觀眾席附近來回走動，眼神直盯場上球員，並用手機紀錄精采的每一刻。

開幕戰最終由台北富邦勇士靠著林志傑關鍵2記三分球，戲劇性逆轉以89比86逆轉擊敗夢想家，對於陳建州而言，比賽勝負並非關鍵，他更在意的是，看到球員的鬥志以及一場具張力的比賽。

陳建州曾是富邦勇士副領隊，也曾出任夢想家領隊，兩隊今天開幕戰對決，看到任一隊關鍵球，都讓他很激動，他坦言：「兩隊手心、手背都是肉。」

另外，張宗憲今年7月因所攜帶電子菸的菸油有大麻成分，遭警方臨檢時查獲，後來遭原東家夢想家開除，隨後回到老東家富邦勇士，今天首戰繳出全場最高的34分。

陳建州賽後特別去擁抱張宗憲，他表示，張宗憲在歷經許多低潮，有機會回到球場，「今天的表現是最好的回應」，他也以張宗憲為傲。