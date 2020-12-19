SBL／呂政儒本季首位遭驅逐出場 裕隆逆轉勝九太

SBL裕隆納智捷射手呂政儒今天第3節集滿兩次不合運動精神犯規遭驅逐出場，也激發全隊士氣，第4節開局靠著一波12比0攻勢後來居上，以97比82逆轉勝高雄九太科技。

第18季SBL超級籃球聯賽今天在台北和平籃球館進行2場比賽，首場裕隆對九太之戰，第3節最後5分20秒，裕隆射手呂政儒因不滿對方球員針對自家洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas）防守出肘，直接朝著吳宏興脖子架拐，讓他領到第一次不合運動精神犯規。

所幸事發後衝突並未擴大，沒想到短短不到2分鐘，呂政儒又因阻止對方快攻伸手拉扯，領到第2次不合運動精神犯規，成為聯盟本季首名遭驅逐出場的球員。

克里斯馬斯今天攻下最高的26分，外帶11個籃板，被問到呂政儒幫他出頭，他直言：「非常感謝，也因為他被驅逐出場，激發了全隊士氣，我們要幫隊長把勝利拿下來。」

前3節打完，裕隆以67比70微幅落後，第4節開局則靠著一波12比0扭轉戰局，單節則拉出30比12猛攻「關門」。

九太總教練劉嘉發認為，自家球員前3節表現很出色，無奈裕隆洋將克里斯馬斯身材實在太高大，自家球員前3節防守耗費太多體力，加上後衛持球時間過長，進攻空間也受影響，成了勝負的分水嶺。

雖然贏球，不過裕隆總教練邱大宗認為，九太打出一場出色比賽，他們艱難地才拿下這場比賽；他也肯定洋將克里斯馬斯打得比前幾場有耐心，並逐漸掌握比賽節奏，對球隊來說是個好消息。