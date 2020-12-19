籃球／原客青少年三對三苗栗登場 共創原客族群和諧

由客家委員會主辦的原客青（少）年三對三籃球賽第二場賽事，今天移師苗栗竹南頭份運動公園開打，共有15所國中、小學、80支隊伍參賽，賽場四周彩旗飛揚，賽事精彩刺激，宛如一場跨族群的籃球嘉年華盛會。

主辦機關客家委員會副主委鍾孔炤及原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安均出席開幕式，鍾孔炤特別感謝參賽的原、客族群青年踴躍報名，為本次國內籃球史上首創以促進族群和諧為號召的籃球賽共同努力。

現場賽夏族長老日繁雄主持極具原住民傳統風格的祈福儀式，衷心祝福比賽平安順利，活動為營造「原、客一家親」的氛圍，從開幕到比賽進行，皆採原、客共同參與的方式呈現。客委會也在主持人和表演節目上推陳出新，緊密結合在地風情，展現主場特色。

本次賽事由苗栗建國國中九年級謝凱翔（客家）和鄧宇秀（排灣）擔綱選手宣誓，苗栗場賽事共有80隊參賽，包括埔里南光小學、水里國中以及新北的新林國小共組成18隊跨境參賽，挑戰地主優勢，在四個競賽組別中，以U16男生組33隊最多，競爭最激烈。

原客青（少）年三對三籃球賽全台將舉辦八場，26日將在高雄美濃國中及屏東內埔國中，明年1月9日在新竹東泰高中、台中東勢高工，1月23日在花蓮花工、台東關山國中。