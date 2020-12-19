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PLG／楊敬敏完成史上第一顆進球 聯盟保管比賽用球
PLG開幕戰今天在彰化體育館舉行，由地主台新夢想家出戰台北富邦勇士，開賽後不到2分鐘，夢想家黃金世代球星楊敬敏就靠著一記右邊45度角切入上籃得手並製造對手犯規，完成PLG開打後的首顆進球，而聯盟也隨即將該顆比賽用球進行保管，紀念歷史性的一刻。
國內職籃今天在彰化復燃戰火，吸引了近滿場的觀眾進場觀賽，而身為聯盟成立最大推手的聯盟執行長陳建州也在賽前致詞時一度情緒激動的流下男兒淚，並且在向球迷致謝後就退場，把舞台留給球員。
而身為地主的夢想家在今天首節就展現兇猛進攻火力，第一節10分10秒時，楊敬敏在突破了富邦勇士兩大球星林志傑與蔡文誠的防守下完成一次進算加罰，這一球也成為PLG例行賽史上的第一顆進球，該顆用球隨後也由裁判拿下場進行保留，成為見證PLG歷史性的紀念物，首節打完夢想家也以31：30領先富邦勇士。
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