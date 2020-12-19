PLG／職籃彰化復燃戰火 CBA老球迷攜家帶眷進場力挺

暌違20年我國職業籃球在今天復燃戰火，成立半年的PLG今天在彰化體育館舉行開幕戰，由地主台新夢想家出戰台北富邦勇士，賽前3個小時球場外就已經擠滿排隊入場的球迷，更有不少從CBA時期就開始關注台灣籃球的老球迷帶著對職籃復興的期待進場，希望台灣籃球能在今天走向新紀元。

新職籃聯盟PLG在今天展開首賽季開幕戰，並選在過去三年經營主場有成的夢想家主場彰化縣體育館點燃戰火，而本場比賽不僅一樓特區與VIP席早早就已完售，場外更排滿了希望搶購剩餘票的球迷。

其中從事機械製造業的Leo與女友Ruby，早上八點就從台北出發來到彰化，希望見證台灣職籃再一次點燃戰火，從甲組時期就開始支持田壘的Leo，過去幾年都曾來到彰化觀賞ABL和BE HEROES賽事，對於PLG的開打他也直言等很久了。

從CBA、社甲、SBL到ABL一路關心台灣籃球的Leo表示，希望PLG的成立能夠讓台灣籃球愈來愈團結，甚至未來能夠讓裕隆、九太科技等隊加入，讓台灣的籃球市場愈來愈大，球員的表現能受到更多人關注，「PLG的讓更多本土球員的表現被看到，像是夢想家的李德威，田壘本季身材也維持得很不錯。」

同樣是CBA時期就開始看球的資深球迷「南寶飽」，雖然在林志傑、田壘等人西進後一度減少了看球次數，不過近兩年他也帶著家人一同到彰化支持夢想家，今天他也帶著老婆與兩個小孩一同進場，希望見證台灣籃球的歷史性一刻。