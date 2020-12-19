PLG／陳建州宣布喜訊 林書豪前隊友戴維斯入股P聯盟

P聯盟元年開幕戰將由台北富邦勇士與台新夢想家點燃戰火，為國內職業籃球創下歷史性一刻，而擁有相當多人脈的P聯盟執行長陳建州今(19)日在臉書上分享好消息，宣布前NBA勇士球星戴維斯(Baron Davis)成為P聯盟合作夥伴，正式加入股東行列。

先前爆出P聯盟多位球員私密影片外流後，陳建州今(19)日在臉書上捎來好消息，發文貼出戴維斯的影片，並配文寫下：「今天正式歡迎NBA巨星 Baron Davis加入聯盟的股東行列！謝謝矽谷台灣幫的股東夥伴讓BD加入投資P.league的行列，也希望未來能邀請他來台灣看比賽！」

戴維斯在NBA打滾12年，生涯平均貢獻16.1分、7.2助攻，入選兩次全明星賽，拿下過兩座抄截王，在2006-07賽季曾率領勇士以老八之姿擊敗聲勢如日中天的小牛(現獨行俠)，2011-12賽季曾與林書豪一同於尼克效力，而在戴維斯受傷後，林書豪把握上場機會，成就一段「林來瘋」傳奇的佳話。