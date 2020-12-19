Live／SBL老二保衛戰 九太最強洋將布蘭登抗裕隆喬丹女婿

SBL在和平體育館持續熱戰，本周末首場賽事由目前排名第二的九太科技迎戰裕隆恐龍。九太前五場打出4勝1負佳績，僅次於開季5連勝的衛冕軍台啤，靠的就是打出最強洋將稱號的布蘭登帶領全隊，土洋配合成效超乎預期，甚至布蘭登也成中華隊最新歸化人選，他本人也表示不排斥，顯見相當喜歡台灣籃球文化。

本場對手裕隆則漸入佳境，前一場迎回射手呂政儒後戰力更加完整，「喬丹女婿」克里斯馬斯與九太布登的對抗則是本場焦點之一。此役將是九太老二保衛戰，贏球將能繼續穩坐，輸球則得與裕隆共享位置。