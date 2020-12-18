籃球／籃壇球星不雅影片外流事件 陳建州：球員是受害者

中央社 / 台北18日電

職籃P. LEAGUE+聯盟明天開幕，卻在開打前傳出聯盟有年輕球員遭設計被側錄拍下不雅影片，聯盟執行長陳建州今天表示，球員都是受害者，他希望人民能站在球員這邊。

P. LEAGUE+聯盟（PLG）將於明天在彰化縣立體育館盛大開打，開幕戰將由地主福爾摩沙台新夢想家，迎戰來訪的台北富邦勇士，不料賽季開打前傳出有球員在與直播主互動過程中，遭有心人士側錄影片並牟利。

受害球員除PLG外，甚至SBL超級籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽與HBL高中籃球聯賽都有球員受害，陳建州今天下午公開現身，除強調聯盟將會盡力保護球員，也呼籲各方重視網路、數位性暴力的問題。

陳建州強調，外界看來這或許是聯盟球員的事，但很有可能成為每個孩子可能發生的事，甚至會因為這些因素，導致未來出現變化，有可能提前放棄他們的運動生涯，最嚴重甚至會被逼走上絕路。

PLG賽季明天即將開打，陳建州直言，球員更要勇敢去面對，不要因為害怕、恐懼而影響表現，「不管怎麼樣聯盟都會站在保護球員立場。」

陳建州並呼籲，希望大家不要傳播、散布和嘲諷，他也期望善良的台灣人民，一起站在球員這邊，因為球員才是受害者，需要大家的鼓勵，「希望明天開幕的時候你們能夠進場，站在我們後面，給他們鼓勵。」

PLG 富邦勇士 夢想家

延伸閱讀

PLG／陳建州親上火線強硬回擊 籲球員鼓起勇氣面對

籃球／籃協譴責不雅影片外流事件 要當球員最強後盾

普思英檢明年上線 再掀補教熱

PLG／SBL訂禁賽條款 陳建州：不會有惡意挖角

相關新聞

PLG／陳建州親上火線強硬回擊 籲球員鼓起勇氣面對

針對球員不雅影片外流事件，P. LEAGUE＋（PLG）執行長陳建州在今天親上火線回應，除了呼籲媒體與各界停止報導與散播...

P聯盟／開幕戰富邦南下踢館夢想家 許晉哲排定洋將組合

P. LEAGUE+ 聯盟明天下午2時30分，在福爾摩沙台新夢想家主場彰化縣立體育館盛大開打，台北富邦勇士整軍南下踢館，...

籃球／籃協譴責不雅影片外流事件 要當球員最強後盾

國內籃壇近兩日傳出多名球員不雅影片外流事件，受害球員超過20人，其中不僅有即將登上國內新職籃P. LEAGUE＋（PLG...

P聯盟／攻城獅雷特 「20年來最佳洋將」

P. LEAGUE＋（PLG）新竹街口攻城獅隊在昨天舉行開季誓師大會，兩名已完成居家檢疫的洋將雷特與狠投也首度亮相，其中...

SBL／于煥亞為球團「發聲」：九太像家

九太科技董事長沈會承，周一以SBL球團委員會召集人身分宣布聯盟制定的禁賽條款，消息一出負評遠多於正評，不過九太隊昨天本周...

SBL／飆生涯新高32分 林宜輝：目標總冠軍

從第2季加入SBL，裕隆隊前鋒林宜輝過去3度拿下28分，今天面對台銀隊轟下生涯新高32分，助隊以81：65獲勝，他笑說：...

SBL／「男模」呂政儒歸隊 裕隆壓下台銀

「男模」呂政儒新賽季復出、林宜輝飆生涯新高32分，裕隆隊今天在兩名老將帶動下以81：65壓下台銀隊，教頭邱大宗讚，呂政儒...

SBL／璞園吞7連敗 陳信安：前3場就該開胡

曾締造聯盟史無前例4連霸的璞園隊，第18季SBL進入換血期，今天以68：88不敵九太隊後苦吞7連敗，成5支隊伍中唯一不知...

SBL／「框是我們養的」 九太三分雨射下璞園

外線打板進框、彈框也能破網，高雄九太科技隊今天碰璞園隊下起三分雨，全隊飆進11顆三分球，以88：68輕取璞園，贊助3記三...

Live／SBL裕隆呂政儒歸隊了！對戰台銀本土大戰

超級籃球聯賽(SBL)今天第二場比賽，由2勝2負的裕隆納智捷對上2勝3負的台灣銀行隊，台銀洋將艾爾文直到今天隔離完成出關，因此一直以純本土應戰的台銀，終於有了奧援；不過，剛出關下此役仍無法上場，仍是以

SBL／球團委員會推禁賽條款 體育署：須備查後才能執行

SBL球團委員會在日前由召集人沈會承宣布，針對違規跳槽其他聯盟球員處以最高3年禁賽的規定，在籃球圈引發激烈論戰，不過體育...

Live／SBL璞園6連敗求開胡 九太力保獨居第二席次

超級籃球聯賽(SBL)今天在和平籃球館進行第一場比賽，由開季6連敗的桃園璞園，迎戰3勝1負戰績排名的第二的高雄九太科技。璞園雖由年輕球員為主，實力不被看好，但在洋將喬丹加入後，整個帶動球隊戰力提升，前

熱門新聞

NBA／只打3分鐘就離隊 傳林書豪離開G聯盟另尋機會

NBA／柯瑞第三節狂飆16分 勇士不再讓國王演逆轉秀

NBA／證實林書豪離開G聯盟 總教練：想去能發揮的地方

西蒙斯有如年輕時的詹皇 魔獸是拍馬屁還是真讚美？

中職／龍隊接觸田澤純一 葉總：若簽下一定放在牛棚

NBA／驚爆西蒙斯成交易哈登籌碼 76人總裁大力否認

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。