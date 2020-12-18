籃球／籃壇球星不雅影片外流事件 陳建州：球員是受害者

職籃P. LEAGUE+聯盟明天開幕，卻在開打前傳出聯盟有年輕球員遭設計被側錄拍下不雅影片，聯盟執行長陳建州今天表示，球員都是受害者，他希望人民能站在球員這邊。

P. LEAGUE+聯盟（PLG）將於明天在彰化縣立體育館盛大開打，開幕戰將由地主福爾摩沙台新夢想家，迎戰來訪的台北富邦勇士，不料賽季開打前傳出有球員在與直播主互動過程中，遭有心人士側錄影片並牟利。

受害球員除PLG外，甚至SBL超級籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽與HBL高中籃球聯賽都有球員受害，陳建州今天下午公開現身，除強調聯盟將會盡力保護球員，也呼籲各方重視網路、數位性暴力的問題。

陳建州強調，外界看來這或許是聯盟球員的事，但很有可能成為每個孩子可能發生的事，甚至會因為這些因素，導致未來出現變化，有可能提前放棄他們的運動生涯，最嚴重甚至會被逼走上絕路。

PLG賽季明天即將開打，陳建州直言，球員更要勇敢去面對，不要因為害怕、恐懼而影響表現，「不管怎麼樣聯盟都會站在保護球員立場。」

陳建州並呼籲，希望大家不要傳播、散布和嘲諷，他也期望善良的台灣人民，一起站在球員這邊，因為球員才是受害者，需要大家的鼓勵，「希望明天開幕的時候你們能夠進場，站在我們後面，給他們鼓勵。」