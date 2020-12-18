PLG／陳建州親上火線強硬回擊 籲球員鼓起勇氣面對

針對球員不雅影片外流事件，P. LEAGUE＋（PLG）執行長陳建州在今天親上火線回應，除了呼籲媒體與各界停止報導與散播此事外，也希望球迷能在職籃將重新開打前站在球員背後支持他們，並認為在這次的事件爆發後，HBL、UBA、SBL、PLG也必須團結在一起，努力幫助球員度過這次風波。

國內籃壇過去兩天捲入不雅影片外流風波，不少球員都傳出受害，這也讓中華籃協與PLG執行長陳建州今天先後透過聲明稿與公開記者會力挺球員，呼籲各界勿流傳影片，並一同支持受害球員。

陳建州在記者會上指出，已經與體育署、檢警、教育部和法務部開會，希望解決數位化性暴力的問題，這次的事情雖然發生在球員身上，但也可能發生在每個人家中孩子身上，這不僅可能迫使球員放棄運動項目，甚至是走向絕路。

陳建州認為，這次事件爆發在PLG開幕戰開打前夕，很顯然是衝著他們而來，他也呼籲球員應該勇敢面對，「明天這一刻我們已經等20年了，台灣籃球碰到的責難和困難超過這個數百倍，大家都在期待這一天的時候，他們選在開幕前一天爆這件事情，球員應該要勇敢一點，要去面對它，不要帶著它一生，千萬不要受到這個事件被脅迫，不要因為害怕恐懼影響表現，不管怎麼樣聯盟會站在保護球員立場。」

對於這次的事件擴及國內各級籃球員，陳建州也希望PLG、SBL、UBA和HBL能夠團結再一起，努力的幫助孩子，讓他們更勇敢，「他們想要毀掉這個孩子，或是這個聯盟，或是台灣整個環境，這或多或少會影響到聯盟開賽，我不能期待什麼，但我期望善良的台灣人民，站在球員這邊，他們都是受害者，需要你們的鼓勵，希望明天開幕的時候你們能夠進場，站在球員後面，給他們鼓勵，很期待在球場看到各位。」