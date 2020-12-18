P聯盟／開幕戰富邦南下踢館夢想家 許晉哲排定洋將組合

P.LEAGUE+ 聯盟明天下午2時30分，在福爾摩沙台新夢想家主場彰化縣立體育館盛大開打，台北富邦勇士整軍南下踢館，誓言討回自辦熱身賽落敗的一箭之仇。

相隔20年後台灣再次籌組職業籃球聯盟P. LEAGUE+聯盟（PLG），共有福爾摩沙台新夢想家、台北富邦勇士、新竹街口攻城獅以及桃園領航猿等4隊參戰。

賽季開打前各隊已打過3階段熱身賽，包括攻城獅與富邦勇士的自辦熱身賽，以及最後在台中登場的聯盟官辦熱身賽，如今賽季即將開打，夢想家則早早宣布，一樓特區與VIP區門票都已銷售一空。

夢想家董事長張承中強調，他們會全力服務球迷，希望帶給所有民眾高規格的觀賽感受，屆時除會有聲光秀，也會在現場播放「神秘」影片。

此外，為給球迷更棒的觀賽體驗，現場也販售啤酒、小吃與零食，張承中也透露：「預計至少會有20個以上不同類型的餐車，可供不同需求的民眾更多選擇。」

今天揮軍南下的富邦勇士，總教練許晉哲透露已排定洋將組合，將由賽瑟夫（Ihor Zaytsev）搭配辛特力（Michael Singletary），「夢想家的鋒線速度非常快，但禁區相對薄弱，對戰重點就是守住對方外線。」

對於開季第一戰，許晉哲則強調，富邦在主場的自辦熱身賽輸給了夢想家，雖在台中官辦熱身賽扳回一城，「不過那不是他們的家，現在我們要在他們的家，討回我們的顏面。」