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SBL／球團委員會推禁賽條款 體育署：須備查後才能執行

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
體育署署長張少熙（左二）強調，目前還未收到SBL球團委員會關於禁賽的相關提案。記者劉肇育／攝影
體育署署長張少熙（左二）強調，目前還未收到SBL球團委員會關於禁賽的相關提案。記者劉肇育／攝影

SBL球團委員會在日前由召集人沈會承宣布，針對違規跳槽其他聯盟球員處以最高3年禁賽的規定，在籃球圈引發激烈論戰，不過體育署長張少熙在今天指出，由於SBL球團委員會隸屬於中華籃球協會管轄，提案必須經由中華籃協理事會審議後再送到體育署備查才能執行，不過目前體育署仍未收到相關提案。

SBL的違規跳槽禁賽條款在日前對外宣布後，雖然並未針對特定對象，而是希望避免惡意挖角與跳槽的狀況發生，但卻引發籃球圈論戰，也讓球團委員會召集人沈會承在日前發出聲明強調，所有改革都是希望大家不要糾結於過去，呼籲球團應該知恥近乎勇，全部動起來，置之死地而後生。

對於SBL球團委員會提出的禁賽提案引發軒然大波，體育署競技運動副組長藍坤田在今天表示，SBL球團委員會是屬於籃協底下的委員會，相關決議都必須依照籃協的規章和程序辦理，球團委員會的提案也應該送到籃協理事會審議後，再送到體育署備查才能執行，不過目前為止仍未收到籃協的相關提案。

張少熙則強調，不管是籃協底下的SBL或是國內其他聯盟，希望建構制度都是從籃球的長遠發展，以及教練和選手的權益作為最大依歸。

雖然這次SBL委員會的提案並未公開指名是針對新職籃P. LEAGUE＋（PLG），但張少熙也重申體育署立場，「兩聯盟現在就是兄弟爬山、各自努力，不到一定的程度，體育署不會就因為一件事情而緊張介入，希望聯盟還是以教練與選手權利為最大依歸，如果有損害到才會出面協調。」

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