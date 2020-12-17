PLG／三洋將怎麼搭 林冠綸：可排出195公分天龍陣

P. LEAGUE＋（PLG）新竹街口攻城獅隊三名洋將今天在誓獅大會上首度露臉或是透過影片與外界打招呼，球隊總教練林冠綸指出，這三名洋將的特色都相當鮮明，但更重要的是願意配合團隊運作，讓他不論要怎麼搭檔陣容都不會有太大問題，甚至能排出平均身高195公分以上的天龍陣。

攻城獅今年三洋將分別為射手狠投（LaDontae Henton）、全能前鋒雷特（Julian Wright）和禁區防守大掃把塔壁（Hasheem Thabeet），其中後兩者過去都曾在NBA舞台找到一片天，而狠投則是到過西班牙、菲律賓、匈牙利和以色列等地打球，海外經驗豐富。

對於球隊今年找來的三名洋將特色都相當鮮明且都並非需要大量持球的類型，林冠綸也直言這讓陣容搭配上變得更加容易，「畢竟本土球員練球練得那麼辛苦，如果找一個需要大量持球的洋將，並非我們想要的，洋將的加入對我們來說應該算是加分，讓我們在原本這個位置上能夠多得10分，並讓對手少拿10分，而不是代表整支球隊的表現。」

談到三洋將中牌子最小的狠投，林冠綸指出狠投不僅外線能力出色，對於籃板保護的意識也相當好，且還是一名能打無球的團隊型球員，甚至還能代班控球，「這讓我們在洋將搭配上可以變得更加靈活，甚至能排出平均身高195公分以上的陣容，我認為今年洋將表現肯定不會讓大家失望。」

過去曾到過菲律賓打球的狠投則是表示，對於台灣的氣候與環境沒有太多適應問題，隊友也都相當有趣，他也點名高國豪跟他一樣都是有點「人來瘋」的個性，在球場上肯定能找到很多樂趣，談到將成為攻城獅「左撇子軍團」的一員，他則說：「過去我往往都是隊上唯一的左撇子球員，來到這邊後才發現原來有那麼多左撇子，說不定我們會成為一股左手力量（lefty power）。」

至於仍在隔離中的塔壁，則將在攻城獅主場開幕周前夕才出關，林冠綸強調，塔壁在防疫旅館中仍維持訓練，且屬於護框型的球員，體能調節應該可以比較快上軌道，因此主場開幕周仍有機會登場。