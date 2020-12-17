Live／SBL璞園6連敗求開胡 九太力保獨居第二席次

超級籃球聯賽(SBL)今天在和平籃球館進行第一場比賽，由開季6連敗的桃園璞園，迎戰3勝1負戰績排名的第二的高雄九太科技。璞園雖由年輕球員為主，實力不被看好，但在洋將喬丹加入後，整個帶動球隊戰力提升，前兩役均是打到延長賽落敗，令人刮目相看，尤其周日之戰威脅到衛冕軍台啤一役，表現令人激賞，可惜昨天對台銀又是延長賽輸球，仍無法如願開胡，就看今天能否有所突破。

九太科技開季四場僅輸台銀一場，其他三場兩度打敗台銀及一度擊敗璞園，剩裕隆尚未交手。九太洋將布蘭登強大禁區戰力，打出平均22.3分、12.8個籃板水準，得分居排名第一，籃板則僅次於喬丹13.3個排名第二。兩隊洋將勢必會有精采對決，兩軍前一次交手九太以70：66取勝。九太若勝拉大與排名第三裕隆差距，若敗則與裕隆並列第二。