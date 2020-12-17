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PLG／民視投入轉播行列 涵蓋有線、MOD、網路、APP多平台
P.LEAGUE+台灣新職籃元年，即將在12月19日本周六點燃戰火，由台新夢想家在彰化主場迎戰富邦勇士，進行職籃版的金控大戰。
推廣體育賽事不遺餘力的民視，將加入轉播行列。將於球季期間，於民視第一台151頻道每週六日LIVE轉播賽事。
本周六的開幕戰將於當天(19日)下午14:25起直播，觀眾可透過有線電視民視第一台151頻道以及MOD316頻道、以及新媒體「四季線上」、APP「民視線上」等方式，同步收看睽違19年的台灣最高水準本土籃球賽事。
P.LEAGUE+開幕戰：
民視轉播平台 LIVE直播
電視:民視第一台151頻道、MOD-316頻道
網路:四季線上、民視線上
對戰組合
12月19日(六)14:25
臺北富邦勇士vs.台新夢想家
12月20日(日)14:25
桃園領航猿 vs. 台新夢想家
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