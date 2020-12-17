PLG／民視投入轉播行列 涵蓋有線、MOD、網路、APP多平台

P.LEAGUE+台灣新職籃元年，即將在12月19日本周六點燃戰火，由台新夢想家在彰化主場迎戰富邦勇士，進行職籃版的金控大戰。 推廣體育賽事不遺餘力的民視，將加入轉播行列。將於球季期間，於民視第

2020-12-17 11:34