SBL／裕隆洋將缺陣 台啤拉出5連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
拿下上周最佳球員的台啤洋將米勒（右）連3場繳出「雙10」。記者侯永全／攝影
拿下上周最佳球員的台啤洋將米勒（右）連3場繳出「雙10」。記者侯永全／攝影

耶誕節前一周的第一戰，裕隆隊的克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）卻因傷缺席，球隊雖有塞內加爾籍新人斑霸，搭配後衛群外線火力放送，三節打完還以1分領先，但第四節衛冕軍台啤隊靠李啟瑋連拿6分打破平手僵局，加上洋將米勒（J.D. Miller）「雙10」演出，仍以77：67迎接開季5連勝。

米勒上周兩戰都有得分、籃板兩位數演出，獲選第二周最佳球員，今天他再有18分、14籃板表現，上季「雙料MVP」蔣淯安也贊助19分、5助攻，聯手捍衛球隊不敗記錄。

台啤教頭周俊三笑說，蔣淯安幾乎場場都會出現在賽後記者會，就是一種自我證明，「他幾乎場場都會在這出現，他的任務、功能就是那麼明顯，他又是聯盟MVP，這功能就是我們要的。」周俊三也提到，「小安」除了實際數據，還會幫助隊友心理調適，球隊靈魂當之無愧。

裕隆今天首節僅拿9分，半場也以31：35落後，第三節在盧冠軒和李愷諺三分球合計6投4中下，三節打完反以50：49超前，但第四節拉鋸時刻台啤靠李啟瑋弧頂三分球突破分手僵局，接續兩波李啟瑋再切入拋投、2罰中1中，個人連拿6分助隊穩住領先，最後30秒「小台」黃聰翰加碼雙手爆扣，最終仍以兩位數差距收下開季5連勝。

裕隆教頭邱大宗認為，今天整體內容還可以，「攻防有按照賽前計畫，雖然輸球，有些地方表現還可以，拚勁、溝通、空檔球的把握性，打得活躍，這場球是可以的，但關鍵時出現些失誤球，連掉6、7分，打得有點毛躁。」

裕隆後衛盧冠軒三分球6投4中攻下全隊最高17分，李愷諺和斑霸各拿15分和14分。

邱大宗透露，克里斯瑪斯上周出戰台銀隊時左腳踝扭傷，目前恢復5成，今天早上還只能慢跑，後續狀況還要繼續觀察，希望能趕上本周最後一戰。

上季「雙料MVP」蔣淯安（中）在空中背後傳球。記者侯永全／攝影
上季「雙料MVP」蔣淯安（中）在空中背後傳球。記者侯永全／攝影

台啤 李啟瑋 蔣淯安

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